Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل سفراء ووفودًا بحثت شؤونًا دبلوماسية وأكاديمية

Lebanon 24
13-11-2025 | 10:53
A-
A+

Doc-P-1441863-638986533753537155.png
Doc-P-1441863-638986533753537155.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة-فردان اليوم سفير لبنان في تشيلي حازم عبد الصمد قبيل تسلمه مهامه، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة. 
Advertisement

 كما استقبل الشيخ ابي المنى المستشار الثقافي الجديد في السفارة الإيرانية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة في المستشارية الثقافية الايرانية د. علي قصير.

واستقبل ايضا وفدا من جامعة "AUL" ضم: رئيس مجلس الامناء د. مصطفى حمزة، رئيس الجامعة البروفيسور بسام حجار ،نائب الرئيس لشؤون الجودة والتطوير د. عدنان شعبان، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية د. وائل حمزة، بحضور المستشار في مشيخة العقل الشيخ د. رمزي سري الدين. وتناول اللقاء قضايا اكاديمية وجامعية عامة. 

واجتمع شيخ العقل مع لجنة الاوقاف في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة. 

وكان استقبل في دارته في شانيه سفير لبنان في روسيا بشير عزام قبيل مباشرة مهماته في موسكو. 

وكان شيخ العقل زار الأستاذ كمال سليم في بلدة عيتات في لفتة تقديرية لصاحب الدار، يرافقه وفد ضمَّ أعضاء من المجلس المذهبي وعددًا من الإداريين والمشايخ الأكارم. وقد عرَّج في طريقه لزيارة "مركز الاطباء للمختبر والأشعة" الجديد في عاليه، حيث جال على أقسام المركز المتميّزة بتطور معداتها وبتقنياتها العالية، وبتقديمه إلى جانب الفروع الاخرى في بيروت وطرابلس وضهور الشوير وراشيا وباقي المناطق ودبي، ارفع المستويات من الرعاية الصحية المتكاملة ومعايير الجودة والعناية بالمريض، ودعا سماحة الشيخ ابي المنى "بدوام التوفيق، ومثنياً على "جهود الاستاذ سليم، وعلى عمله الانساني في مساعدة الناس والوقوف إلى جانب المحتاجين". 

بدوره شكر سليم شيخ العقل على لفتته الكريمة، معتبرا ان "زيارته بركة، وبما تركته من اثر طيب وارتياح في النفوس". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل استقبل سفيرة تشيكيا وعدداً من الوفود والهيئات
lebanon 24
13/11/2025 22:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
lebanon 24
13/11/2025 22:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل سفير لبنان في الفاتيكان
lebanon 24
13/11/2025 22:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يستقبل سفراء ووفود سياسية.. مناقشة الأوضاع الوطنية والإنسانية
lebanon 24
13/11/2025 22:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

الاوقاف

ايرانية

بيروت

لبنان

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:36 | 2025-11-13
14:29 | 2025-11-13
14:15 | 2025-11-13
14:07 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24