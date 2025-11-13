شيخ العقل استقبل سفراء ووفودًا بحثت شؤونًا دبلوماسية وأكاديمية

Advertisement

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة-فردان اليوم سفير في تشيلي حازم عبد الصمد قبيل تسلمه مهامه، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة.كما استقبل الشيخ ابي المنى المستشار الثقافي الجديد في السفارة في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة في المستشارية الثقافية الايرانية د. علي قصير.واستقبل ايضا وفدا من جامعة "AUL" ضم: رئيس مجلس الامناء د. مصطفى حمزة، رئيس الجامعة البروفيسور بسام حجار ، لشؤون الجودة والتطوير د. عدنان شعبان، ونائب الرئيس للشؤون الإدارية د. وائل حمزة، بحضور المستشار في مشيخة العقل الشيخ د. رمزي سري الدين. وتناول اللقاء قضايا اكاديمية وجامعية عامة.واجتمع شيخ العقل مع لجنة في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها المحامي حمادة حمادة.وكان استقبل في دارته في شانيه سفير لبنان في بشير عزام قبيل مباشرة مهماته في موسكو.وكان شيخ العقل زار الأستاذ كمال سليم في بلدة عيتات في لفتة تقديرية لصاحب الدار، يرافقه وفد ضمَّ أعضاء من المجلس المذهبي وعددًا من الإداريين والمشايخ الأكارم. وقد عرَّج في طريقه لزيارة "مركز الاطباء للمختبر والأشعة" الجديد في عاليه، حيث جال على أقسام المركز المتميّزة بتطور معداتها وبتقنياتها العالية، وبتقديمه إلى جانب الفروع الاخرى في وطرابلس وضهور الشوير وراشيا وباقي المناطق ودبي، ارفع المستويات من الرعاية الصحية المتكاملة ومعايير الجودة والعناية بالمريض، ودعا سماحة الشيخ ابي المنى "بدوام التوفيق، ومثنياً على "جهود الاستاذ سليم، وعلى عمله الانساني في مساعدة الناس والوقوف إلى جانب المحتاجين".بدوره شكر سليم شيخ العقل على لفتته الكريمة، معتبرا ان "زيارته بركة، وبما تركته من اثر طيب وارتياح في النفوس". (الوكالة الوطنية)