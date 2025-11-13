أبناء بلدة "حلتا" يطالبون بفرص عادلة داخل مدرستهم الرسمية و مفتي حاصبيا يتدخل

Advertisement

نفّذ أهالي بلدة حلتا – كفرشوبا اعتصامًا أمام المدرسة الرسمية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"حرمان أبناء البلدة من فرص التعليم" ضمن الدوامين الصباحي والمسائي، مطالبين بـ توظيف أبناء البلدة في أسوةً بالقرى المجاورة.وأكد المعتصمون أن تحرّكهم "سلمي وتربوي"، وأن مطلبهم هو إنصاف طلاب حلتا وضمان مساواة تعليمية حقيقية.وأشار الأهالي إلى أن محاولاتهم السابقة للتوصل إلى حل لم تُثمر، داعين وزارة التربية إلى تدخّل سريع يعالج الخلل في توزيع الكوادر التعليمية.وفي الإطار نفسه، شدّدت عضو لجنة التربية في بلدية كفرشوبا لبنى صوالح على أن أبناء البلدة "تحمّلوا المعاناة لإكمال تعليمهم الجامعي"، لافتة إلى أن أكثر من 15 خريجة مؤهلة للعمل في التعليم ما زلن بلا وظائف رغم جهود البلدية للتنسيق مع إدارة المدرسة. وقالت: "نريد فقط أن ينصف أحدٌ أبناءنا، بعد كل ما واجهوه للوصول إلى شهاداتهم".، أكّد مفتي دلي أن الاعتصام "غير موجه ضد أي مكوّن من أبناء المنطقة"، وأن علاقة أهالي حلتا بجيرانهم "علاقة احترام ووحدة مصير"، مشددًا على أن اعتراض الأهالي موجّه للدولة وليس للمدرسين أو الإدارة.ودعا المفتي وزارة التربية إلى معالجة الملف وإنهاء حالة التهميش، مؤكدًا ضرورة منع أي توتر أو استغلال سياسي للتحرك.