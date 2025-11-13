Advertisement

لبنان

عمليّة إنتحار في الضاحية الجنوبية... رمى نفسه من الطابق الثامن!

Lebanon 24
13-11-2025 | 13:22
A-
A+
Doc-P-1441911-638986623569397933.jpg
Doc-P-1441911-638986623569397933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ذ.ف.ح. رمى نفسه من الطابق الثامن، في بناية الحسيني، في منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى الى وفاته على الفور.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جابر تابع أعمال ترميم 500 مبنى في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
14/11/2025 01:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هدف إسرائيل من مُراقبة الضاحية الجنوبيّة جوّاً؟
lebanon 24
14/11/2025 01:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع لواشنطن بوست: على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها التي كانت قائمة قبل الثامن من كانون الأول
lebanon 24
14/11/2025 01:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علو منخفض في اجواء الضاحية الجنوبية وصولا الى عرمون وخلدة
lebanon 24
14/11/2025 01:42:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

المريجة

الحسيني

بيروت

لبنان

المري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-13
16:39 | 2025-11-13
16:31 | 2025-11-13
16:21 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24