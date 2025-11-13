Advertisement

لبنان

فرصة للبنانيين للإستثمار في سوريا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
13-11-2025
قال مصدر إقتصاديّ، إنّ "بدء الولايات المتّحدة الأميركيّة والإتّحاد الأوروبيّ برفع العقوبات عن سوريا، يعتبر أمراً إيجابياً جدّاً للبنانيين، وخصوصاً هؤلاء الراغبين بالإستثمار في دمشق، في قطاع البناء، أو غيرها من القطاعات التي رُفِعَت عنها العقوبات الغربيّة".
وأضاف المصدر عينه لـ"لبنان 24"، أنّ "سوريا تسير على الطريق الصحيح لعودة الإستثمارات إليها، وإطلاق عجلة الإعمار، وإقامة البنى التحتية".
وأكّد المصدر أنّ "التنسيق بين بيروت ودمشق عاد لحلّ خلافات الماضي، وعادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، في السياسة والإقتصاد والتبادل التجاريّ، ما يُتيح في المستقبل الفرص أمام اللبنانيين الراغبين بالإستثمار في سوريا".
المصدر: خاص "لبنان 24"
