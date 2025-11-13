فرصة للبنانيين للإستثمار في سوريا

قال مصدر إقتصاديّ، إنّ "بدء الولايات المتّحدة الأميركيّة والإتّحاد الأوروبيّ برفع عن ، يعتبر أمراً إيجابياً جدّاً للبنانيين، وخصوصاً هؤلاء الراغبين بالإستثمار في ، في قطاع البناء، أو غيرها من القطاعات التي رُفِعَت عنها العقوبات الغربيّة".

Advertisement

وأضاف المصدر عينه لـ" "، أنّ "سوريا تسير الصحيح لعودة الإستثمارات إليها، وإطلاق عجلة الإعمار، وإقامة البنى التحتية".

وأكّد المصدر أنّ "التنسيق بين ودمشق عاد لحلّ خلافات الماضي، وعادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، في السياسة والإقتصاد والتبادل التجاريّ، ما يُتيح في الفرص أمام اللبنانيين الراغبين بالإستثمار في سوريا".