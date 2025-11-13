Advertisement

لبنان

مُصابة بطلقٍ ناريّ... العثور على جثة مواطنة داخل منزلها في حوش العرب

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:36
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المواطنة ل. ح. ر.، داخل منزلها في بلدة حوش العرب - قضاء بعلبك.
وبحسب المعلومات، فإنّ ل.ح.ر مُصابة بطلقٍ ناريّ، وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى منزلها، وفتحت تحقيقاً.
 
 
 
 
 
