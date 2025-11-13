مُصابة بطلقٍ ناريّ... العثور على جثة مواطنة داخل منزلها في حوش العرب

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة المواطنة ل. ح. ر.، داخل منزلها في بلدة حوش العرب - قضاء .

وبحسب المعلومات، فإنّ ل.ح.ر مُصابة بطلقٍ ناريّ، وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى منزلها، وفتحت تحقيقاً.