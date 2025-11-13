ضبط "فان" محمّل بزيت مغشوش… وختم محال بالشمع الأحمر في داريا

Advertisement

أعلنت أن قوة من ضابطة – الجمركية، شعبة المكافحة البرية، أوقفت بعد عملية تعقب فاناً ينقل كمية من الزيت المغشوش، عبارة عن زيوت نباتية ملوّنة تُباع على أنها زيت زيتون.وقد أقرّ السائق بمصدر البضاعة، ما دفع العناصر إلى تنفيذ مداهمة في شملت محلّين ومستودعاً، حيث جرى ضبط الكميات المخالِفة وختم المواقع الثلاثة بالشمع الأحمر بناءً لإشارة المختص.