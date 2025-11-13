Advertisement

لبنان

ضبط "فان" محمّل بزيت مغشوش… وختم محال بالشمع الأحمر في داريا

Lebanon 24
13-11-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1441937-638986672852987026.jpg
Doc-P-1441937-638986672852987026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة المالية أن قوة من ضابطة صيدا – الجمركية، شعبة المكافحة البرية، أوقفت بعد عملية تعقب فاناً ينقل كمية من الزيت المغشوش، عبارة عن زيوت نباتية ملوّنة تُباع على أنها زيت زيتون. 
Advertisement
وقد أقرّ السائق بمصدر البضاعة، ما دفع العناصر إلى تنفيذ مداهمة في منطقة داريا شملت محلّين ومستودعاً، حيث جرى ضبط الكميات المخالِفة وختم المواقع الثلاثة بالشمع الأحمر بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
في الشمال... حملة أمنية وإغلاق محلات بالشمع الأحمر
lebanon 24
14/11/2025 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
​إقفال محلات في طرابلس بالشمع الأحمر... إليكم السبب
lebanon 24
14/11/2025 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إقفال صيدليّة في جبيل بالشمع الأحمر
lebanon 24
14/11/2025 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال محمصة بالشمع الأحمر
lebanon 24
14/11/2025 01:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

الشمع الأحمر

منطقة داريا

القضاء ا

القضاء

في دار

صيدا

بريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-13
16:39 | 2025-11-13
16:31 | 2025-11-13
16:21 | 2025-11-13
16:13 | 2025-11-13
16:00 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24