وزير الأشغال: لهذا السبب منعنا وصول طائرات إيرانيّة إلى مطار بيروت

قال وزير الأشغال العامة والنقل "منعنا وصول طائرات إيرانية بعدما وصلتنا معلومات جديّة، أنّ سيتعرّض للقصف إنّ سمحنا بذلك"، وأكّد أنّ "أمن المطار أولويّة".

وأضاف رسامني للـ"أم تي في": "أُؤيّد التفاوض بين وإسرائيل فهو لمصلحة البلد، أمّا في ما يتعلّق بشكله المباشر أو غير المباشر فهذا يُترك للمسؤولين أنّ يقرّروا ذلك".

وأوضح أنّ "مشاريع التزفيت القائمة على الطرقات كانت مقرّرة من قبل، ولكن سرّعنا بها لمناسبة زيارة البابا إلى لبنان".

وتابع رسامني: "عملنا كما يجب في الوزارة وبشفافية وبإنصاف مع البلديات".