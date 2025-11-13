Advertisement

لبنان

وزير الأشغال: لهذا السبب منعنا وصول طائرات إيرانيّة إلى مطار بيروت

Lebanon 24
13-11-2025 | 15:56
قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "منعنا وصول طائرات إيرانية بعدما وصلتنا معلومات جديّة، أنّ المطار سيتعرّض للقصف إنّ سمحنا بذلك"، وأكّد أنّ "أمن المطار أولويّة".
وأضاف رسامني للـ"أم تي في": "أُؤيّد التفاوض بين لبنان وإسرائيل فهو لمصلحة البلد، أمّا في ما يتعلّق بشكله المباشر أو غير المباشر فهذا يُترك للمسؤولين أنّ يقرّروا ذلك".
 
 
وأوضح أنّ "مشاريع التزفيت القائمة على الطرقات كانت مقرّرة من قبل، ولكن سرّعنا بها لمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان".
 
 
وتابع رسامني: "عملنا كما يجب في الوزارة وبشفافية وبإنصاف مع البلديات".
 
 
 
