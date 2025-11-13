Advertisement

لبنان

مخزومي: المملكة تفتح أبواب التجارة وتؤكد أخوّتها مع بيروت

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:31
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس" رسالة شكر وامتنان إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها، مثمّنًا دعمها المستمر للبنان ووقوفها إلى جانبه.
 وأشاد بمبادرة الرياض لإعادة تنشيط المسارات التجارية ورفع القيود عن الصادرات اللبنانية، معتبراً أنّ هذه الخطوة تتجاوز البعد الاقتصادي لتجسّد التزامًا أخويًا ثابتًا تجاه لبنان واستقراره.

وأشار مخزومي إلى التقدير العالي الذي توليه المملكة لجهود رئاسة الجمهورية والحكومة في حماية الأمن ومكافحة تهريب المخدرات، مؤكداً أنّ لبنان سيظل وفيًّا لأشقائه العرب وممتنًا للمواقف النبيلة والدعم المتواصل من الرياض. وختم بالدعاء للمملكة وقيادتها بمزيد من العزّ والرفعة، وباستمرار روابط الأخوّة والمحبة بين البلدين.
 
