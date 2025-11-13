مخزومي: المملكة تفتح أبواب التجارة وتؤكد أخوّتها مع بيروت

Advertisement

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس" رسالة شكر وامتنان إلى وقيادتها، مثمّنًا دعمها المستمر للبنان ووقوفها إلى جانبه.وأشاد بمبادرة لإعادة تنشيط المسارات التجارية ورفع القيود عن الصادرات ، معتبراً أنّ هذه الخطوة تتجاوز البعد الاقتصادي لتجسّد التزامًا أخويًا ثابتًا تجاه واستقراره.وأشار مخزومي إلى التقدير العالي الذي توليه لجهود رئاسة الجمهورية والحكومة في حماية الأمن ومكافحة تهريب المخدرات، مؤكداً أنّ لبنان سيظل وفيًّا لأشقائه العرب وممتنًا للمواقف النبيلة والدعم المتواصل من الرياض. وختم بالدعاء للمملكة وقيادتها بمزيد من العزّ والرفعة، وباستمرار روابط الأخوّة والمحبة بين البلدين.