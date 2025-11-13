Advertisement

لبنان

مفاوضات الحدّ الممكن لنيل حقوق لبنان

Lebanon 24
13-11-2025 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1442002-638986966702707174.png
Doc-P-1442002-638986966702707174.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب غاصب المختار في" اللواء": بإنتظار أن تتبلور طبيعة المفاوضات التي تُصرّ الإدارة الأميركية على عقدها بين لبنان والكيان الإسرائيلي، لجهة شكلها وعناوينها وتفاصيلها كما قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبانتظار ما سيحمله السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الى بيروت من توجهات وربما «تعليمات» لا يمكن ردّها، يقف لبنان أمام تحدي فرض نوع المفاوضات التي تؤمّن مصالحه على كل المستويات الأمنية والحدودية والاقتصادية والسياسية، لا سيما نيل حقوقه كاملة في تحرير الأرض المحتلة ووضع حد نهائي للإستباحة الإسرائيلية لسيادته.
Advertisement

يُدرك لبنان ان التحدّي الذي يواجهه صعب لأنه يتعاطى مع دولة احتلال غاشم لا تقيم للقيم أي اعتبار، ومع دول حليفة للإحتلال تتبنّى كل طروحاته العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وتوجهاته الكبرى بعيدة المدى في تطويع لبنان و«دول الطوق» وإخضاعها لمصالحه.

وفي رأي مصدر دبلوماسي مخضرم فإن لبنان يتجه الى التفاوض لو حصل بموقف لا غبار عليه، هو تفاوض الحد الأدنى الممكن لا الحد الأقصى الذي تدفع نحوه إسرائيل والإدارة الأميركية.

النقاط التي يطالب بها لبنان والتي يُسمّيها المصدر الدبلوماسي ثوابت وطنية، هي نقاط الانطلاق في أي مفاوضات يمكن أن تجري لاحقاً، وبرغم كل الإثارة السياسية لموضوع المفاوضات والمزايدات حوله، يبدو ان التفاوض ما زال بعيداً نسبياً، لأنه يرتبط بأمور مسبقة لا بد من تحقيقها. أولها وأهمها رفض لبنان التفاوض تحت نار الاحتلال وعدوانه، وثانيها توفير ضمانات، ولا سيما أميركية وموثوقة ومكفولة، قبل أو خلال المفاوضات بتنفيذ كيان الاحتلال المطلوب منه سواء مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار 2024، أو أي اتفاق جديدة يمكن التوصل إليه خلال التفاوض وبخاصة موضوع تثبيت الحدود البرية، وعودة أهالي القرى الحدودية بالكامل إليها لإعادة الإعمار، ومنع أي توغلات أو اعتداءات أو استفزازات إسرائيلية تحت أي حجة كانت، وإذا لم يتمكن لبنان من تحقيق هذه الأمور فالأفضل أن لا يذهب للمفاوضات لأنها ستكون مضيعة للوقت وإعطاء شرعية إضافية للاحتلال لمواصلة ما يقوم به.  
 
مواضيع ذات صلة
بوصعب: بعض اللبنانيين يسعون لنيل رضا الأميركيين أما أنا فيهمني فقط أن يكون اللبناني راضيا
lebanon 24
14/11/2025 07:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: السلام بين لبنان وإسرائيل بات ممكناً وأثني على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وأدعوها إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
lebanon 24
14/11/2025 07:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بابتكار MIRA... آمنة علوش من الـUSEK تتأهل لنيل جائزة عالمية
lebanon 24
14/11/2025 07:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عشاء الأقوياء والأثرياء.. رجال أعمال يتسابقون لنيل ودّ ترامب
lebanon 24
14/11/2025 07:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الجمهوري

الاحتلال

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:18 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:25 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2025-11-13
22:12 | 2025-11-13
22:18 | 2025-11-13
22:25 | 2025-11-13
00:38 | 2025-11-14
23:10 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24