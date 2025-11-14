الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد

Advertisement

أشارت صفحة Weather Info المتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان رقعة الأمطار الرعدية الليلة تتوسع اليوم الجمعة مع بدء تشكل منخفض جوي فوق وتحركه لاحقا نحو لتكون ذروة تأثيره بين بعد ظهر اليوم وحتى صباح السبت مع تحذيرات من حدوث الفيضانات والسيول خاصة على الطرقات الساحلية.تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على فترات غدا السبت على ان يبدأ المنخفض بالانحسار عن المنطقة ليل السبت ـ الاحد.وبحسب الصفحة، يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة والسبت مما يسمح بتساقط الثلوج على جبال لأول مرة هذا الموسم لتلامس الـ 2500 متر اليوم الجمعة و 2200 متر غداً السبت.