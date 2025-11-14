القضاء سيتحرك تلقائيا

قال مرجع بارز إن المختص سوف يتحرك تلقائياً، في حال تبيّن أن انسداد قنوات المياه وحصول فيضانات وبرك مياه على الطرق ناجم عن إهمال، وتقصير، وعدم تنظيف القنوات من الأتربة والنفايات. المصدر لفت إلى أن كل حالة سيكون فيها تحقيق، وخاصة في النطاق الجغرافي للبلديات الساحلية من وصولاً إلى حيث الخطر الدائم من هذه يظهر على هذه الطرقات.

