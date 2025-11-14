20
لبنان
القضاء سيتحرك تلقائيا
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-11-2025
|
01:15
A-
A+
قال مرجع بارز إن
القضاء
المختص سوف يتحرك تلقائياً، في حال تبيّن أن انسداد قنوات المياه وحصول فيضانات وبرك مياه على الطرق ناجم عن إهمال، وتقصير، وعدم تنظيف القنوات من الأتربة والنفايات. المصدر لفت إلى أن كل حالة سيكون فيها تحقيق، وخاصة في النطاق الجغرافي للبلديات الساحلية من
الناعمة
وصولاً إلى
طبرجا
حيث الخطر الدائم من هذه
الظواهر
يظهر على هذه الطرقات.
المصدر:
لبنان 24
