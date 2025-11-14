Advertisement

لبنان

نائب تغييري وراء "بخ السموم"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:15
تقول أوساط مطلعة إنّ "الكلام الذي أُطلقه رئيس الجمهورية حول "بخ السموم" كان المقصود به، أحد النواب "التغييريين" الذي ينقل أجواء لبنانية إلى جهات أميركية هو على تنسيق دائم معها".
المصدر: لبنان 24
