ارتفاعٌ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه الجمعة، جدول جديد للمحروقات، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:بنزين 95 أوكتان: 1.443.000 (+20000).بنزين 98 أوكتان: 1.483.000 ليرة لبنانية (+20000).المازوت: 1.428.000 ليرة لبنانية (+35000).: 1.068.000 ليرة لبنانية.