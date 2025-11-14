Advertisement

لبنان

أمطار غزيرة مع برق ورعد ورياح وثلوج.. متى يستقر الطقس؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 02:28
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كلم/س، فيرتفع معها موج البحر، يتخللها حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.
وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال تركيا، يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية)، وأمطار غزيرة أحيانا يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ابتداء من 2200 متر، ويستمر تأثيرها حتى صباح يوم الاحد ليعود الطقس خريفي مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر. كما يتوقع تساقط حبات البرد واحتمال تشكل السيول على بعض الطرق بخاصة في المناطق الشمالية ، ويتوقع تساقط الثلوج على ارتفاع 2500 متر نهارا فيتدنى ليلا لحدود 2200 متر.

السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كلم/س، فيرتفع معها موج البحر ، يتخللها حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجا.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية، ترتفع درجات حرارة خلال النهار ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة .

الإثنين: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها الموسمية، وتبقى الرطوبة منخفضة.
