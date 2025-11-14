Advertisement

لبنان

الواقع الزراعي بين عون وهاني

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:06
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الزراعة نزار هاني حيث ناقشا الواقع الزراعي الراهن في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل تصريف الإنتاج الزراعي في الأسواق العربية.
