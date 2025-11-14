العثور على جثة فتى مجهول الهوية على طريق حاريصا

Advertisement

عُثر الجمعة على جثة فتى مجهول الهوية، ملقاة الى جانب الطريق في – ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما أشارت معلومات أنّ سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.