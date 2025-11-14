Advertisement

لبنان

العثور على جثة فتى مجهول الهوية على طريق حاريصا

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:18
عُثر صباح اليوم الجمعة على جثة فتى مجهول الهوية، ملقاة الى جانب الطريق في بكركيحاريصا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما أشارت معلومات أنّ سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات.
 
صباح اليوم

لبنان 24

لبنان

بكركي

