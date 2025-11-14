19
لبنان
"تهمها مصلحة لبنان والشعب".. كرامي: لا يسعنا إلا أن نشكر السعودية
Lebanon 24
14-11-2025
03:26
كتب النائب فيصل كرامي على منصة "إكس": "لا يوجد أدنى شك لدى اللبنانيين أن
المملكة العربية السعودية
الشقيقة، بقيادتها المتمثّلة بجلالة
الملك سلمان بن عبد العزيز
وسموّ ولي
العهد
الأمير محمد بن سلمان
، إنما تحمل للبنان وللشعب اللبناني أطيبَ وأنبلَ العواطف. وقد تجسّد هذا الأمر في القرارات الأخيرة التي أعلنتها
المملكة
عن نيتها باعادة فتح المسارات التجارية الاقتصادية البرّية والبحرية بين
لبنان
والمملكة، وببادرة عودة الاشقاء السعوديين إلى لبنان".
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشكر المملكة الشقيقة التي تهمّها مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وأن نؤكّد بأن هذه التدابير الجديدة لها دورها الحقيقي في إعادة لبنان لعافيته الاقتصادية إلى حدّ كبير، والأهم لعودة لبنان إلى الحضن العربي. وعلينا كلبنانيين ان نلاقي الفرصة
السعودية
التاريخية تجاه الشعب اللبناني بكل جدّية واحترافية".
