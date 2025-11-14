"تهمها مصلحة لبنان والشعب".. كرامي: لا يسعنا إلا أن نشكر السعودية

كتب النائب فيصل كرامي على منصة "إكس": "لا يوجد أدنى شك لدى اللبنانيين أن الشقيقة، بقيادتها المتمثّلة بجلالة وسموّ ولي ، إنما تحمل للبنان وللشعب اللبناني أطيبَ وأنبلَ العواطف. وقد تجسّد هذا الأمر في القرارات الأخيرة التي أعلنتها عن نيتها باعادة فتح المسارات التجارية الاقتصادية البرّية والبحرية بين والمملكة، وببادرة عودة الاشقاء السعوديين إلى لبنان".

وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشكر المملكة الشقيقة التي تهمّها مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وأن نؤكّد بأن هذه التدابير الجديدة لها دورها الحقيقي في إعادة لبنان لعافيته الاقتصادية إلى حدّ كبير، والأهم لعودة لبنان إلى الحضن العربي. وعلينا كلبنانيين ان نلاقي الفرصة التاريخية تجاه الشعب اللبناني بكل جدّية واحترافية".