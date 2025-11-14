Advertisement

لبنان

"تهمها مصلحة لبنان والشعب".. كرامي: لا يسعنا إلا أن نشكر السعودية

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1442096-638987128914368787.jpeg
Doc-P-1442096-638987128914368787.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب فيصل كرامي على منصة "إكس": "لا يوجد أدنى شك لدى اللبنانيين أن المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادتها المتمثّلة بجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنما تحمل للبنان وللشعب اللبناني أطيبَ وأنبلَ العواطف. وقد تجسّد هذا الأمر في القرارات الأخيرة التي أعلنتها المملكة عن نيتها باعادة فتح المسارات التجارية الاقتصادية البرّية والبحرية بين لبنان والمملكة، وببادرة عودة الاشقاء السعوديين إلى لبنان".
Advertisement
 
 
وأضاف: "لا يسعنا إلا أن نشكر المملكة الشقيقة التي تهمّها مصلحة لبنان والشعب اللبناني، وأن نؤكّد بأن هذه التدابير الجديدة لها دورها الحقيقي في إعادة لبنان لعافيته الاقتصادية إلى حدّ كبير، والأهم لعودة لبنان إلى الحضن العربي. وعلينا كلبنانيين ان نلاقي الفرصة السعودية التاريخية تجاه الشعب اللبناني بكل جدّية واحترافية".
مواضيع ذات صلة
عراقجي: طهران لا تثق بأي دولة لكنها تواصل المفاوضات من أجل تحقيق مصالح الشعب الإيراني
lebanon 24
14/11/2025 12:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي رعى توقيع عقد لمصلحة "كهرباء لبنان" و"الهيئة الناظمة"
lebanon 24
14/11/2025 12:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
14/11/2025 12:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات"
lebanon 24
14/11/2025 12:46:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الملك سلمان بن عبد العزيز

المملكة العربية السعودية

الأمير محمد بن سلمان

سلمان بن عبد العزيز

العربية السعودية

عبد العزيز

بن سلمان

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2025-11-14
05:39 | 2025-11-14
05:37 | 2025-11-14
05:35 | 2025-11-14
05:21 | 2025-11-14
05:00 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24