الكتيبة الإيطالية تواصل مبادراتها الإنسانية جنوبًا

قدّم قائد الكتيبة في مركز ، العقيد دافيدي ماريني، يرافقه وفد من مكتب التعاون المدني–العسكري (CIMIC)، هبة لمركز "مُصان" لذوي الحاجات الخاصة في برج . ويُعد المركز جمعية غير ربحية تُعنى برعاية وتعليم وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في .شملت الهبة صناديق من الحفاضات للكبار، وكراسي مدولبة، وتجهيزات خاصة بذوي الاحتياجات، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة في المركز، أبرزها ترميم سقف منطقة لعب الأطفال وتركيب حاجز أمان خشبي. وقد تسلّم ، ، المساعدات بحضور ممثلين عن بلدية برج الشمالي الذين أعربوا عن شكرهم للعقيد ماريني ولفريق الـCIMIC على دعمهم المتواصل، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة الراهنة.بدوره، نوّه العقيد ماريني بالدور الإنساني الذي يؤديه مركز "مصان"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار الكتيبة الإيطالية بدعم والاستجابة لاحتياجاته بالتعاون مع المؤسسات المحلية، بما يعزّز الاستقرار في الجنوب.