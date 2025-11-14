19
لبنان
الكتيبة الإيطالية تواصل مبادراتها الإنسانية جنوبًا
Lebanon 24
14-11-2025
|
04:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم قائد الكتيبة
الإيطالية
في مركز
المنصوري
، العقيد دافيدي ماريني، يرافقه وفد من مكتب التعاون المدني–العسكري (CIMIC)، هبة لمركز "مُصان" لذوي الحاجات الخاصة في برج
الشمالي
. ويُعد المركز جمعية غير ربحية تُعنى برعاية وتعليم وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في
قضاء صور
.
شملت الهبة صناديق من الحفاضات للكبار، وكراسي مدولبة، وتجهيزات خاصة بذوي الاحتياجات، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة في المركز، أبرزها ترميم سقف منطقة لعب الأطفال وتركيب حاجز أمان خشبي. وقد تسلّم
رئيس المركز
،
علي شرف الدين
، المساعدات بحضور ممثلين عن بلدية برج الشمالي الذين أعربوا عن شكرهم للعقيد ماريني ولفريق الـCIMIC على دعمهم المتواصل، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
بدوره، نوّه العقيد ماريني بالدور الإنساني الذي يؤديه مركز "مصان"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار
التزام
الكتيبة الإيطالية بدعم
المجتمع المحلي
والاستجابة لاحتياجاته بالتعاون مع المؤسسات المحلية، بما يعزّز الاستقرار في الجنوب.
