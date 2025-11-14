وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين

Advertisement

كتب والبلديات عبر منصة"اكس" :" يرحب دائما بالأشقاء السعوديين ، والخطوة المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم، وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره".وتابع:"نمتلك الإرادة الصلبة لتعزيز العلاقات مع وتطويرها، فلبنان كان وسيبقى في عمق الحضن العربي متمسكا بروابطه الأخوية مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها ".وختم مؤكدا:"لقد تحققت إنجازات مهمة في الآونة الأخيرة على صعيد بسط ، وتعزيز الاستقرار، ومكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، وستتواصل هذه الجهود بإذن الله".