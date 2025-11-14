Advertisement

لبنان

وزير الداخلية: لبنان يرحّب بالسعوديين

Lebanon 24
14-11-2025
كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عبر منصة"اكس" :" لبنان يرحب دائما بالأشقاء السعوديين ، والخطوة السعودية المرتقبة رسالة إيجابية إلى كل العالم، وبداية الطريق أمام مرحلة جديدة من ازدهار لبنان واستقراره".
وتابع:"نمتلك الإرادة الصلبة لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وتطويرها، فلبنان كان وسيبقى في عمق الحضن العربي متمسكا بروابطه الأخوية مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة".

وختم مؤكدا:"لقد تحققت إنجازات مهمة في الآونة الأخيرة على صعيد بسط سلطة الدولة، وتعزيز الاستقرار، ومكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، وستتواصل هذه الجهود بإذن الله".
 
