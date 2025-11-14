Advertisement

لبنان

حفل تكريمي في غانا.. دور لبناني بارز في تعزيز الحضور الثقافي الفرنكوفوني

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:46
A-
A+

Doc-P-1442166-638987213002882345.png
Doc-P-1442166-638987213002882345.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت السفارة الفرنسية في أكرا، حفلًا وداعياً على شرف السفير اللبناني في غانا، رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، ماهر خير، وذلك بدعوة من سفيرة فرنسا السيدة Diarra DIME-LABILLE. وحضر الحفل عدد من سفراء الدول الفرنكوفونية، ومسؤولون غانيون في القصر الجمهوري، إضافة إلى أعضاء البعثة الفرنسية وممثلين عن المؤسسات التعليمية والثقافية.
Advertisement

وفي كلمة ألقتها السفيرة الفرنسية، نوّهت" بالدور الريادي الذي قام به السفير ماهر خير خلال رئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين (GAF) على مدى أربع سنوات، وبالتعاون الوثيق الذي ميّز عمل المجموعة خلال هذه الفترة". كما أثنت على جهوده في "تعزيز حضور الفرنكوفونية في غانا، وتطوير فاعليات شهر الفرنكوفونية ومهرجان الفرنكوفونية السنوي، إضافة إلى مساهمته في دعم مسار انتقال غانا إلى العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للفرنكوفونية".

وخلال الحفل، تمت قراءة رسالة تقدير موجّهة من ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في غرب أفريقيا، السيدة Thi Hoang Mai، عبّرت فيها عن تقديرها العميق لعمل السفير ماهر خير بصفته رئيساً لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، مشيدةً بدوره "في تعزيز الروابط الفرنكوفونية بين الدول، وتنشيط العمل الثقافي والتربوي المشترك".

وتضمّنت الرسالة نقاطاً أبرزت" أثر مبادراته المستدامة، وترسيخه لتقاليد سنوية مثل مراسم رفع علم الفرنكوفونية والمسيرة الثقافية المصاحبة للمهرجان، إضافة إلى ما تركه من إرث سيواصل دعم النشاط الفرنكوفوني في السنوات المقبلة".

وأعرب السفير ماهر خير في كلمة عن "امتنانه للسفيرة الفرنسية وللزملاء السفراء على دعمهم الدائم"، معلناً " تولي السفيرة الفرنسية رئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، نظراً لدورها الفاعل والتزامها الثابت تجاه قيم الفرنكوفونية".

واختُتم الحفل بتبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الإعلام اللبناني يشيع بسام براك وتكريم رئاسي لمسيرته الثقافية والإعلامية
lebanon 24
14/11/2025 18:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل تكريمي للقضاة الشرعيين الجدد في طرابلس
lebanon 24
14/11/2025 18:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة وسطاء التأمين أطلقت خطتها الاستراتيجية: نعمل على تعزيز حضورنا في الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
14/11/2025 18:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع لانغ التعاون الثقافي بحضور السفير الفرنسي
lebanon 24
14/11/2025 18:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية

القصر الجمهوري

الجمهوري

أفريقيا

التربوي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
10:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24