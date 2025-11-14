حفل تكريمي في غانا.. دور لبناني بارز في تعزيز الحضور الثقافي الفرنكوفوني

Advertisement

أقامت السفارة في أكرا، حفلًا وداعياً على شرف السفير اللبناني في غانا، رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، ماهر خير، وذلك بدعوة من سفيرة السيدة Diarra DIME-LABILLE. وحضر الحفل عدد من سفراء الدول الفرنكوفونية، ومسؤولون غانيون في ، إضافة إلى أعضاء البعثة الفرنسية وممثلين عن المؤسسات التعليمية والثقافية.وفي كلمة ألقتها السفيرة الفرنسية، نوّهت" بالدور الريادي الذي قام به السفير ماهر خير خلال رئاسته مجموعة السفراء الفرنكوفونيين (GAF) على مدى أربع سنوات، وبالتعاون الوثيق الذي ميّز عمل المجموعة خلال هذه الفترة". كما أثنت على جهوده في "تعزيز حضور الفرنكوفونية في غانا، وتطوير فاعليات شهر الفرنكوفونية ومهرجان الفرنكوفونية السنوي، إضافة إلى مساهمته في دعم مسار انتقال غانا إلى العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للفرنكوفونية".وخلال الحفل، تمت قراءة رسالة تقدير موجّهة من ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في غرب ، السيدة Thi Hoang Mai، عبّرت فيها عن تقديرها العميق لعمل السفير ماهر خير بصفته رئيساً لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين، مشيدةً بدوره "في تعزيز الروابط الفرنكوفونية بين الدول، وتنشيط العمل الثقافي والتربوي المشترك".وتضمّنت الرسالة نقاطاً أبرزت" أثر مبادراته المستدامة، وترسيخه لتقاليد سنوية مثل مراسم رفع علم الفرنكوفونية والمسيرة الثقافية المصاحبة للمهرجان، إضافة إلى ما تركه من إرث سيواصل دعم النشاط الفرنكوفوني في السنوات المقبلة".وأعرب السفير ماهر خير في كلمة عن "امتنانه للسفيرة الفرنسية وللزملاء السفراء على دعمهم الدائم"، معلناً " تولي السفيرة الفرنسية رئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، نظراً لدورها الفاعل والتزامها الثابت تجاه قيم الفرنكوفونية".واختُتم الحفل بتبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور. (الوكالة الوطنية)