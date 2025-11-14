Advertisement

لبنان

برعاية وزير الصناعة… رازي الحاج ينظّم ورشة عمل لصناعيي المتن

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:11
A-
A+


Doc-P-1442178-638987227511573272.png
Doc-P-1442178-638987227511573272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم النائب رازي الحاج ورشة العمل الصناعية الرابعة بالتنسيق مع تجمع صناعيي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو -متن، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره في تجمع المارينا - ضبية. وحضر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر ونائب رئيس تجمع صناعيي المتن انطوان بارود وعدد من صناعيي القضاء. موزعين على مختلف المناطق والقطاعات.
Advertisement
الوزير عيسى الخوري 
وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها النائب الحاج على تنظيمه ورشة العمل، ونوه بصناعيي المتن ومتابعتهم الجدية لمطالبهم، وحرصهم على تحديث مؤسساتهم.
وقال:" دور الوزارة والوزير ان يسمع للصناعيين وأصحاب الشأن، كي نكون محفّزين أكثر للقطاع الخاص. كما يتحدد دور الدولة بالتشريع والرقابة من خلال الإدارة للدفاع عن الاضعف شأناً من اجل تحقيق الإنماء والعدالة الاجتماعية. لقد أجريت في الأشهر الماضية حوارات واجتماعات وزيارات لمناطق صناعية، وذلك لاستخلاص ما يحتاج القطاع الصناعي لتطويره. ونتيجة ذلك، وضعت استراتيجية وطنية للصناعة، تتضمن خارطة طريق تحديثية وتطويرية. وهي ستكون موضع تنفيذ ومتابعة وتجديد مع الصناعيين لتواكب حاجاتهم وحل مشاكلهم".
وذكر ان الوزارة" باشرت بتنفيذ مشروع المكننة لتصبح المعاملات الكترونياً، مما يساعد في الإسراع في التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين وتحسين انتاجية موظفي الوزارة".
ووصف إحدى المشكلات القائمة بأنه "يسود في العالم منطق يقول ان السياسة هي ما تبقى من الاقتصاد. بينما هذا المنطق معكوس في لبنان اذ ان ما يسود هو ان الاقتصاد هو ما تبقى من السياسة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رازي الحاج يدعو لورشة حول تبسيط الإجراءات ودعم الإنتاج الصناعي
lebanon 24
14/11/2025 18:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مصممي الغرافيك وبلدية زحلة نظمتا ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
14/11/2025 18:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعيات بيئية: عدم وضوح توصيات ورشة العمل عن واقع الصناعة في الكورة يثير قلق البيئيين
lebanon 24
14/11/2025 18:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج يحذر من زج لبنان في حرب جديدة
lebanon 24
14/11/2025 18:16:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الوكالة الوطنية

نائب رئيس

اللبنانية

الشمالي

الخوري

القضاء

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
10:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24