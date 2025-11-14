برعاية وزير الصناعة… رازي الحاج ينظّم ورشة عمل لصناعيي المتن

Advertisement

نظم النائب رازي الحاج ورشة العمل الصناعية الرابعة بالتنسيق مع تجمع صناعيي المتن ومركز تخطيط ونمو -متن، برعاية وزير الصناعة جو عيسى وحضوره في تجمع المارينا - ضبية. وحضر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر ونائب رئيس تجمع صناعيي المتن انطوان بارود وعدد من صناعيي . موزعين على مختلف المناطق والقطاعات.الوزير عيسى الخوريوألقى الوزير عيسى الخوري كلمة شكر فيها النائب الحاج على تنظيمه ورشة العمل، ونوه بصناعيي المتن ومتابعتهم الجدية لمطالبهم، وحرصهم على تحديث مؤسساتهم.وقال:" دور الوزارة والوزير ان يسمع للصناعيين وأصحاب الشأن، كي نكون محفّزين أكثر للقطاع الخاص. كما يتحدد دور الدولة بالتشريع والرقابة من خلال الإدارة للدفاع عن الاضعف شأناً من اجل تحقيق الإنماء والعدالة الاجتماعية. لقد أجريت في الأشهر الماضية حوارات واجتماعات وزيارات لمناطق صناعية، وذلك لاستخلاص ما يحتاج القطاع الصناعي لتطويره. ونتيجة ذلك، وضعت استراتيجية وطنية للصناعة، تتضمن خارطة طريق تحديثية وتطويرية. وهي ستكون موضع تنفيذ ومتابعة وتجديد مع الصناعيين لتواكب حاجاتهم وحل مشاكلهم".وذكر ان الوزارة" باشرت بتنفيذ مشروع المكننة لتصبح المعاملات الكترونياً، مما يساعد في الإسراع في التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين وتحسين انتاجية موظفي الوزارة".ووصف إحدى المشكلات القائمة بأنه "يسود في العالم منطق يقول ان السياسة هي ما تبقى من الاقتصاد. بينما هذا المنطق معكوس في اذ ان ما يسود هو ان الاقتصاد هو ما تبقى من السياسة". (الوكالة الوطنية)