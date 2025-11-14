Advertisement

لبنان

هذا ما قدّمه الجيش لعناصره

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:27
عُلم أنَّ قيادة الجيش عمدت مؤخراً إلى توزيع 100 ليتر من المازوت لكل عنصر غير متزوج، فيما منحت 250 ليتراً للعنصر المتزوج بالإضافة إلى 500 ليتر لكل ضابط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعمِ العناصر والعسكريين من مُختلف الفئات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

قيادة الجيش

خاص "لبنان 24"

