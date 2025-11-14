18
لبنان
كريم كبارة: الحكومة مطالبة بسرعة فرض هيبة الدولة والإصلاحات المالية
Lebanon 24
14-11-2025
|
06:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد النائب
كريم كبارة
في بيان، على "ضرورة أن تبادر
الحكومة اللبنانية
إلى الإسراع في اتخاذ سلسلة من الخطوات الأساسية إن لجهة فرض هيبة الدولة وحصرية السلاح وضبط الأمن ، وان لجهة الإصلاحات المالية، محاربة الفساد، ومعالجة الأوضاع المعيشية المتردية.
وأشاد كبارة بجهود
الأجهزة الأمنية
اللبنانية
والمؤسسات الرسمية، التي أدت دورا فاعلا وأداء ممتازا ما أدى إلى إعلان
المملكة العربية السعودية
استعدادها لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع
لبنان
، ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية".
المملكة العربية السعودية
الحكومة اللبنانية
العربية السعودية
الأجهزة الأمنية
كريم كبارة
اللبنانية
السعودية
المملكة
