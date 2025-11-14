النائب سليمان: كل الشكر لمملكة الخير على وقوفها الدائم مع لبنان

Advertisement

كتب النائب على منصة "أكس": "أينما حلّت حلّ الخير"."كل الشكر للمملكة على قرارها بإعادة فتح المسارات التجارية والاقتصادية مع ، في خطوة تؤكد مرة جديدة عمق العلاقة والمحبة لوطننا.نؤمن أن خلاص لبنان يبدأ بعودته إلى هويته العربية، وأن دعم المملكة المستمر هو ركيزة أساسية في تعزيز صمود وطننا وحمايته.شكرًا مملكة الخير على وقوفكم الدائم إلى جانب لبنان".