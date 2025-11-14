Advertisement

لبنان

النائب سليمان: كل الشكر لمملكة الخير على وقوفها الدائم مع لبنان

Lebanon 24
14-11-2025 | 07:15
كتب النائب محمد سليمان على منصة "أكس": "أينما حلّت المملكة حلّ الخير".
"كل الشكر للمملكة العربية السعودية على قرارها بإعادة فتح المسارات التجارية والاقتصادية مع لبنان، في خطوة تؤكد مرة جديدة عمق العلاقة والمحبة لوطننا.

نؤمن أن خلاص لبنان يبدأ بعودته إلى هويته العربية، وأن دعم المملكة المستمر هو ركيزة أساسية في تعزيز صمود وطننا وحمايته.

شكرًا مملكة الخير على وقوفكم الدائم إلى جانب لبنان".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24