ليا إبنة الـ12 عاماً مفقودة منذ 4 أيّام... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقودة:– ليا مازن صفا (مواليد عام 2013، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 10-11-2025، منزل ذويها الكائن في بلدة ، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.