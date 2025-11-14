18
يعقوبيان تتخلى عن حصانتها النيابية وتستجيب لاستدعاء القضاء
Lebanon 24
14-11-2025
|
07:32
A-
A+
اعلنت النائبة
بولا يعقوبيان
في بيان:"إيماناً مني بأن العدالة هي الركيزة الأساس لبناء الدولة، واحتراماً للقضاء اللبناني، قرّرتُ التخلي عن حصانتي النيابية وتوجّهتُ إلى قصر العدل في
بيروت
برفقة المحامي
محمد رمضان
، حيث تمّ استجوابي في الدعوى المقدَّمة ضدّي من قِبل
حزب الله
وأحد محاميه، على خلفية مقابلة أجريتها مع الزميل وليد عبود تحدّثتُ فيها عن العقيدة القاتلة للحزب".
وتابعت:" نّ خطوتي هذه تأتي تأكيداً لثقتي بالقضاء اللبناني، ولإظهار زيف وافتراءات الحزب بعد الحملة الممنهجة التي حوّرت كلامي لتُظهر وكأنني قصدتُ الطائفة
الشيعية
الكريمة، التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير".
