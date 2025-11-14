يعقوبيان تتخلى عن حصانتها النيابية وتستجيب لاستدعاء القضاء

Advertisement

اعلنت النائبة في بيان:"إيماناً مني بأن العدالة هي الركيزة الأساس لبناء الدولة، واحتراماً للقضاء اللبناني، قرّرتُ التخلي عن حصانتي النيابية وتوجّهتُ إلى قصر العدل في برفقة المحامي ، حيث تمّ استجوابي في الدعوى المقدَّمة ضدّي من قِبل وأحد محاميه، على خلفية مقابلة أجريتها مع الزميل وليد عبود تحدّثتُ فيها عن العقيدة القاتلة للحزب".‎وتابعت:" نّ خطوتي هذه تأتي تأكيداً لثقتي بالقضاء اللبناني، ولإظهار زيف وافتراءات الحزب بعد الحملة الممنهجة التي حوّرت كلامي لتُظهر وكأنني قصدتُ الطائفة الكريمة، التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير".