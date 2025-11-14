الرئيس عون: الاوضاع ستتغيّر في الجنوب بوجود الجيش

نوّه رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع ، وقال "نحن بانتظار المملكة، وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي".

وكان استقبل وفد حركة "نحو الانقاذ"، وقال إنّ "الاوضاع ستتغير في الجنوب بوجود الجيش الذي تنبع قوته من شرعيته ومن التفاف الناس حوله والثقة التي يمنحها له اهالي الجنوب".

كما استقبل الرئيس عون وزير المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل سليم غزالة، ورئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، الذين وجَّهوا دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية احتفال رفع اللبناني في ساحة عند المدخل لمدينة زحلة لمناسبة عيد العلم.