لبنان
لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني تبحث أوضاع الممرضين الفلسطينيين مع وزير الصحة
Lebanon 24
14-11-2025
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفدٌ من
لجنة الحوار
اللبناني– الفلسطيني برئاسة السفير
رامز
دمشقية ضم: المديرة التنفيذية للجنة ندين ماروق، المنسقة والمسؤولة القانونية دانيالا
سعود
والمستشار السياسي والقانوني في اللجنة الدكتور
علي مراد
،
وزير الصحة
الدكتور ركان
ناصر الدين
.
وجرى خلال اللقاء البحث في ملف عمل الممرضات والممرضين
الفلسطينيين
في
لبنان
والتحديات التي تعترض مزاولتهم للمهنة.
وأكّد الوزير ناصر الدين "حرصَه على معالجة العقبات القائمة، والعمل على تسهيل تطبيق القوانين ذات الصلة بما يضمن الحقوق ويُحسّن آليات العمل". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية
الفلسطينيين
لجنة الحوار
ناصر الدين
وزير الصحة
علي مراد
رئاسة ال
لبنان وا
تابع
