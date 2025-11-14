18
لبنان
حيدر يلتقي وفد نقابة مالكي الشاحنات المبردة ويبحث مطالب القطاع
Lebanon 24
14-11-2025
|
08:20
إستقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
في مكتبه اليوم الوزير السابق
طارق الخطيب
وعرض معه الأوضاع العامة.
كما التقى الوزير حيدر وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة احمد حسين الذي اطلعه على عمل هذا القطاع وعرض امامه لبعض المطالب.
واجتمع وزير العمل مع فريق عمل من الاسكوا متخصص بسوق العمل برئاسة نائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي
آسيا
(الإسكوا) الدكتورة مهريناز العوضى، بحضور فريق عمل
المعلوماتية
في
وزارة العمل
وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الاسكوا من مشاريع وإجراءات من شأنها تطوير وتعزيز سوق العمل اللبناني.
واستقبل الوزير حيدر وفدا من ائتلاف عملي حقي قراري برئاسة ناريمان الشمعة رئيسة جمعية
دنيا
للتنمية المستدامة، وأسمى مصطفى رئيسة الاتحاد النسائي للعاملات في
الشمال
.
وأوضح بيان وزعه الوفد أنه اطلع "معالي الوزير على عمل الإئتلاف وأهدافه، وعرض لأشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات والعمال، ومنها عدم شمول قانون العمل لبعض الفئات مثل المزارعين والمياومين وأصحاب العمل المرن، وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين، والعنف الاقتصادي الممارس على العاملين بدون عقود وساعات عمل قد تصل الى ١٢ بلا أي حماية أو ضمانات".
(الوكالة الوطنية)
