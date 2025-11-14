Advertisement

لبنان

حيدر يلتقي وفد نقابة مالكي الشاحنات المبردة ويبحث مطالب القطاع

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1442224-638987305200985525.png
Doc-P-1442224-638987305200985525.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم الوزير السابق طارق الخطيب وعرض معه الأوضاع العامة.
Advertisement
كما التقى الوزير حيدر وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة احمد حسين الذي اطلعه على عمل هذا القطاع وعرض امامه لبعض المطالب.
واجتمع وزير العمل مع فريق عمل من الاسكوا متخصص بسوق العمل برئاسة نائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة مهريناز العوضى، بحضور فريق عمل المعلوماتية في وزارة العمل وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الاسكوا من مشاريع وإجراءات من شأنها تطوير وتعزيز سوق العمل اللبناني.
واستقبل الوزير حيدر وفدا من ائتلاف عملي حقي قراري  برئاسة ناريمان الشمعة رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة، وأسمى مصطفى رئيسة الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال
وأوضح بيان وزعه الوفد أنه اطلع  "معالي الوزير على عمل الإئتلاف  وأهدافه، وعرض لأشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات والعمال، ومنها عدم شمول قانون العمل لبعض الفئات مثل المزارعين والمياومين وأصحاب العمل المرن، وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين، والعنف الاقتصادي الممارس على العاملين بدون عقود وساعات عمل قد تصل الى ١٢ بلا أي حماية أو ضمانات".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جابر التقى وفد نقابة الصحافة: لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لدعم النمو
lebanon 24
14/11/2025 18:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي استقبل وفد نقابة شاحنات الترانزيت: تطوير النقل الخارجي ضرورة اقتصادية حيوية
lebanon 24
14/11/2025 18:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكي بحثت مع حيدر تعزيز فرص العمل والتعاون لدعم الشباب
lebanon 24
14/11/2025 18:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الوسطاء تلتقي السيد لمناقشة تطوير القطاع العقاري
lebanon 24
14/11/2025 18:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

لجنة الاقتصاد

الدكتور محمد

طارق الخطيب

وزارة العمل

المعلوماتية

الخطيب

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:13 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24