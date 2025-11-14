حيدر يلتقي وفد نقابة مالكي الشاحنات المبردة ويبحث مطالب القطاع

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

إستقبل وزير العمل في مكتبه اليوم الوزير السابق وعرض معه الأوضاع العامة.كما التقى الوزير حيدر وفدا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة احمد حسين الذي اطلعه على عمل هذا القطاع وعرض امامه لبعض المطالب.واجتمع وزير العمل مع فريق عمل من الاسكوا متخصص بسوق العمل برئاسة نائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي (الإسكوا) الدكتورة مهريناز العوضى، بحضور فريق عمل في وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الاسكوا من مشاريع وإجراءات من شأنها تطوير وتعزيز سوق العمل اللبناني.واستقبل الوزير حيدر وفدا من ائتلاف عملي حقي قراري برئاسة ناريمان الشمعة رئيسة جمعية للتنمية المستدامة، وأسمى مصطفى رئيسة الاتحاد النسائي للعاملات في .وأوضح بيان وزعه الوفد أنه اطلع "معالي الوزير على عمل الإئتلاف وأهدافه، وعرض لأشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات والعمال، ومنها عدم شمول قانون العمل لبعض الفئات مثل المزارعين والمياومين وأصحاب العمل المرن، وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين، والعنف الاقتصادي الممارس على العاملين بدون عقود وساعات عمل قد تصل الى ١٢ بلا أي حماية أو ضمانات".