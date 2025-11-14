Advertisement

لبنان

مدير أمن الدولة يقوم بجولة تفقدية على المديريات والأقسام الأمنية

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:25
A-
A+

Doc-P-1442226-638987308227230320.png
Doc-P-1442226-638987308227230320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس بجولة على مراكز مديرية بيروت ومديرية جبل لبنان الإقليميتين، كذلك تفقد مديريتي حماية الشخصيات والاستعلام والعمليات الخاصة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل في مختلف المديريات.
Advertisement

خلال الجولة، اطّلع اللواء الركن لاوندس على أنشطة  الأقسام والمكاتب، ثم عقد اجتماعًا مع الضباط والعسكريين، مثنيًا على "الجهود التي يبذلونها، ولا سيّما في العمليات الأمنية الأخيرة التي تضمنت مداهمات وملاحقات استهدفت أوكار تجّار المخدرات والخارجين عن القانون، رغم المخاطر التي واجهوها في سبيل حماية البلد وصحة المواطن".

كما نوّه" بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين لقرارات وزارة الطاقة والمياه"، مؤكّدًا أن “الحقوق المالية للمواطنين مصانة ولن نسمح لأحد بخداعه”.

وأشار اللواء الركن لاوندس إلى أن "الضباط مستمرون في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون"، مؤكدًا أن "هذه الجهود لن تتوقف وأن أحدًا لن يثنيهم عن أداء واجبهم".

وفي ختام الزيارة، لفت إلى "العدد الكبير للطلبات المقدّمة للمشاركة في دورة تطويع عناصر برتبة مأمور متمرّن"، معتبرًا أن" هذا الإقبال دليل واضح على أن المواطن ما زال يؤمن بالدولة وبمؤسساتها".
مواضيع ذات صلة
من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة
lebanon 24
14/11/2025 18:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": وحدات من الجيش ومديرية المخابرات تقوم باقفال معابر التهريب في مشاريع القاع
lebanon 24
14/11/2025 18:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام يهنئ أمن الدولة في 40 تأسيس المديرية
lebanon 24
14/11/2025 18:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية
lebanon 24
14/11/2025 18:19:04 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان الإقليمي

مديرية جبل لبنان

مدير أمن الدولة

لبنان الإقليمي

المدير العام

وزارة الطاقة

أمن الدولة

جبل لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:13 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
11:00 | 2025-11-14
10:59 | 2025-11-14
10:57 | 2025-11-14
10:55 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24