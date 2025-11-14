18
لبنان
مدير أمن الدولة يقوم بجولة تفقدية على المديريات والأقسام الأمنية
Lebanon 24
14-11-2025
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام
المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس بجولة على مراكز مديرية
بيروت
ومديرية
جبل لبنان
الإقليميتين، كذلك تفقد مديريتي حماية الشخصيات والاستعلام والعمليات الخاصة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل في مختلف المديريات.
خلال الجولة، اطّلع اللواء الركن لاوندس على أنشطة الأقسام والمكاتب، ثم عقد اجتماعًا مع الضباط والعسكريين، مثنيًا على "الجهود التي يبذلونها، ولا سيّما في العمليات الأمنية الأخيرة التي تضمنت مداهمات وملاحقات استهدفت أوكار تجّار المخدرات والخارجين عن القانون، رغم المخاطر التي واجهوها في سبيل حماية البلد وصحة المواطن".
كما نوّه" بالإجراءات المتخذة بحق المخالفين لقرارات
وزارة الطاقة
والمياه"، مؤكّدًا أن “الحقوق المالية للمواطنين مصانة ولن نسمح لأحد بخداعه”.
وأشار اللواء الركن لاوندس إلى أن "الضباط مستمرون في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون"، مؤكدًا أن "هذه الجهود لن تتوقف وأن أحدًا لن يثنيهم عن أداء واجبهم".
وفي ختام الزيارة، لفت إلى "العدد الكبير للطلبات المقدّمة للمشاركة في دورة تطويع عناصر برتبة مأمور متمرّن"، معتبرًا أن" هذا الإقبال دليل واضح على أن المواطن ما زال يؤمن بالدولة وبمؤسساتها".
تابع
