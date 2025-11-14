Advertisement

لبنان

بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"

Lebanon 24
14-11-2025 | 09:23
علم "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنية تمكّنت بعد جهود مكثّفة، من توقيف ج.ع مُطلق النار في بلدة بصرماقضاء الكورة، بعد محاصرته داخل منزله لساعات.
وقد نُفّذت عملية التوقيف من دون تسجيل أيّ إصابات.


وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لمتابعة التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


وكان ج.ع أطلق النار على أحد المواطنين، وعمد لاحقاً إلى إطلاق النار على دوريتين لشعبة المعلومات ولمُخابرات الجيش، عند مُحاولة توقيفه.


