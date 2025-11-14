بعد ساعات من مُحاصرة منزل مُطلق النار... هكذا انتهت "حادثة بصرما"

Advertisement

علم " "، أنّ القوى الأمنية تمكّنت بعد جهود مكثّفة، من توقيف ج.ع مُطلق النار في بلدة – ، بعد محاصرته داخل منزله لساعات.وقد نُفّذت عملية التوقيف من دون تسجيل أيّ إصابات.وأُحيل الموقوف إلى المختص لمتابعة التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وكان ج.ع أطلق النار على أحد المواطنين، وعمد لاحقاً إلى إطلاق النار على دوريتين لشعبة المعلومات ولمُخابرات الجيش، عند مُحاولة توقيفه.لقراءة الخبر السابق الرجاء