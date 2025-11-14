البزري: "الفايبر أوبتيك" إلى كل المنازل والمؤسسات في صيدا وجزين

Advertisement

بشر النائب الدكتور بعد لقائه وزير الاتصالات الحاج، أبناء مدينتي وجزين ومنطقتيهما بأنّ أعمال تلزيم مشروع مدّ شبكة الألياف الضوئية (الفايبر أوبتيك) في المدينة ستُنجز مع نهاية العام الحالي، بحيث تبدأ الاستفادة من وصول الإنترنت السريع عبر "الفايبر أوبتيك" إلى جميع المنازل والمؤسّسات".وأشار البزري إلى "أنّ هذا المشروع طال انتظاره، وأنّ حرمان أبناء صيدا وجزين من هذه الخدمة لسنوات طويلة شارف على نهايته"، موضحًا "أنّ العمل سيبدأ سريعًا بما سينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات، خصوصًا على الحركة الاقتصادية والتجارية والأنشطة الثقافية والتربوية، وعلى قدرة أبناء المدينة على إنجاز أعمالهم بفاعلية أكبر والتواصل مع أهلهم المنتشرين في الخارج".ووجّه البزري الشكر إلى الوزير الحاج ولإدارة على تلبية مطالب صيدا وجزين، مؤكّدًا أنّ الوقت قد حان لتنعما بحقّهما الطبيعي في هذا المجال بعد تأخّر غير مبرّر".