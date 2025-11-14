Advertisement

لبنان

البزري: "الفايبر أوبتيك" إلى كل المنازل والمؤسسات في صيدا وجزين

Lebanon 24
14-11-2025 | 09:53
بشر  النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بعد لقائه وزير الاتصالات شارل الحاج، أبناء مدينتي صيدا وجزين ومنطقتيهما بأنّ أعمال تلزيم مشروع مدّ شبكة الألياف الضوئية (الفايبر أوبتيك) في المدينة ستُنجز مع نهاية العام الحالي، بحيث تبدأ الاستفادة من وصول الإنترنت السريع عبر "الفايبر أوبتيك" إلى جميع المنازل والمؤسّسات".
وأشار البزري إلى "أنّ هذا المشروع طال انتظاره، وأنّ حرمان أبناء صيدا وجزين من هذه الخدمة لسنوات طويلة شارف على نهايته"، موضحًا "أنّ العمل سيبدأ سريعًا بما سينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات، خصوصًا على الحركة الاقتصادية والتجارية والأنشطة الثقافية والتربوية، وعلى قدرة أبناء المدينة على إنجاز أعمالهم بفاعلية أكبر والتواصل مع أهلهم المنتشرين في الخارج".


ووجّه البزري الشكر إلى الوزير الحاج ولإدارة أوجيرو على تلبية مطالب صيدا وجزين، مؤكّدًا أنّ الوقت قد حان لتنعما بحقّهما الطبيعي في هذا المجال بعد تأخّر غير مبرّر".
 
