Advertisement

لبنان

هيكل عرض مع المستشارة الفرنسية الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1442260-638987390200490293.png
Doc-P-1442260-638987390200490293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو وعضو لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية Mechanism الجنرال الفرنسي فالنتين سيلير.
Advertisement

وخلال اللقاء، جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات في المنطقة، والعمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، في ظل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
 
مواضيع ذات صلة
هيكل عرض مع ضيوفه الأوضاع العامة والشؤون الوطنية الراهنة
lebanon 24
14/11/2025 21:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل عرض مع قائد القوات الدفاعية الإيرلندية سبل تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين
lebanon 24
14/11/2025 21:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عون عرض مع أبو الغيط التطورات الإقليمية وجهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
14/11/2025 21:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيكل التقى الجميل ونمّور ووفد جمعية جوقة الشرف الفرنسية
lebanon 24
14/11/2025 21:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24

شؤون الشرق الأوسط

الرئيس الفرنسي

السفير الفرنسي

الشرق الأوسط

شمال أفريقيا

هيرفي ماغرو

الإسرائيلية

قائد الجيش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-11-14
13:39 | 2025-11-14
13:31 | 2025-11-14
13:12 | 2025-11-14
13:00 | 2025-11-14
12:48 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24