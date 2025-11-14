هيكل عرض مع المستشارة الفرنسية الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة

Advertisement

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، مستشارة لشؤون وشمال آن كلير لوجاندر، في حضور وعضو لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية Mechanism الجنرال الفرنسي فالنتين سيلير.وخلال اللقاء، جرى عرض الأوضاع العامة في وآخر التطورات في المنطقة، والعمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتواصلة.