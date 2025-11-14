Advertisement

لبنان

هاشم: البعض يريد القانون طيّعًا خدمةً لمصلحته

Lebanon 24
14-11-2025 | 10:57
كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على منصة "اكس": "‏يبدو ان البعض يريد القانون طيعا خدمة لمصلحته يتلوه على الناس ظنا منه انه ساحر زمانه ليمرر ويشوش اذهانهم، وما عليه الا التمعن في كلمات واحرف المادة ١٠٦ من النظام الداخلي لتحويل المشروع. واما الدستور فاتركه في حاله ودستور من خاطرك".
