Advertisement

لبنان

أحدهم زعيم لعدّة عصابات.. الجيش يوقف 4 مطلوبين خطيرين!

Lebanon 24
14-11-2025 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1442271-638987454084576107.jpg
Doc-P-1442271-638987454084576107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم – بعبدا المواطنين (م.ع.) و(ش.ع.) و(ر.ص.) المطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة: السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، حماية مروّجي المخدرات مقابل بدل مالي، افتعال إشكالات، فرض خوّات، كما أن الأخير رفض بتاريخ 2 / 4 / 2020 الامتثال لأوامر حاجز لأحد الأجهزة الأمنية في منطقة صحراء الشويفات، وأطلق النار نحو عناصره دون وقوع إصابات.

أثناء عملية التوقيف، حاول المطلوب (ر.ص.) الفرار من أمام عناصر الدورية وأطلق النار نحوهم فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وقد ضُبط في حوزة الموقوفين مسدسان حربيَّان.

كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة الفنار – المتن المواطن (ا.ع.ز.)، وهو زعيم لعدة عصابات مسؤولة عن افتعال إشكالات وإطلاق النار، ومطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار وإصابة أشخاص.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
lebanon 24
15/11/2025 03:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن طرابلس يوقف مطلوباً خطيراً بعد متابعة دقيقة
lebanon 24
15/11/2025 03:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
lebanon 24
15/11/2025 03:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط أسلحة بحوزتهم
lebanon 24
15/11/2025 03:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

الأجهزة الأمنية

مديرية التوجيه

صحراء الشويفات

قيادة الجيش

مديرية ال

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:29 | 2025-11-14
16:57 | 2025-11-14
16:40 | 2025-11-14
16:00 | 2025-11-14
15:56 | 2025-11-14
15:32 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24