19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أحدهم زعيم لعدّة عصابات.. الجيش يوقف 4 مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
14-11-2025
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
Advertisement
يواصل الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في مختلف المناطق
اللبنانية
، وفي هذا السياق، أوقفت دورية من
مديرية المخابرات
في منطقة حي السلم –
بعبدا
المواطنين (م.ع.) و(ش.ع.) و(ر.ص.) المطلوبين لارتكابهم جرائم مختلفة: السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، حماية مروّجي المخدرات مقابل بدل مالي، افتعال إشكالات، فرض خوّات، كما أن الأخير رفض بتاريخ 2 / 4 / 2020 الامتثال لأوامر حاجز لأحد
الأجهزة الأمنية
في منطقة
صحراء الشويفات
، وأطلق النار نحو عناصره دون وقوع إصابات.
أثناء عملية التوقيف، حاول المطلوب (ر.ص.) الفرار من أمام عناصر الدورية وأطلق النار نحوهم فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وقد ضُبط في حوزة الموقوفين مسدسان حربيَّان.
كذلك أوقفت دورية أخرى في منطقة
الفنار
– المتن المواطن (ا.ع.ز.)، وهو زعيم لعدة عصابات مسؤولة عن افتعال إشكالات وإطلاق النار، ومطلوب لارتكابه جرائم مختلفة: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار وإصابة أشخاص.
سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش في البقاع وتوقيف مطلوبين خطيرين!
15/11/2025 03:52:53
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن طرابلس يوقف مطلوباً خطيراً بعد متابعة دقيقة
Lebanon 24
أمن طرابلس يوقف مطلوباً خطيراً بعد متابعة دقيقة
15/11/2025 03:52:53
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
15/11/2025 03:52:53
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط أسلحة بحوزتهم
Lebanon 24
في عكار.. الجيش يوقف مطلوبين ويضبط أسلحة بحوزتهم
15/11/2025 03:52:53
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
مديرية المخابرات
الأجهزة الأمنية
مديرية التوجيه
صحراء الشويفات
قيادة الجيش
مديرية ال
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كسر عظم
Lebanon 24
كسر عظم
17:29 | 2025-11-14
14/11/2025 05:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2025-11-14
14/11/2025 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
16:40 | 2025-11-14
14/11/2025 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
Lebanon 24
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
15:56 | 2025-11-14
14/11/2025 03:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستتساقط لأول مرة هذا الموسم.. ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان في هذا الموعد
00:38 | 2025-11-14
14/11/2025 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
Lebanon 24
غارات ستطال بيروت.. "إسرائيل تستعد لهجوم ضد لبنان!
04:19 | 2025-11-14
14/11/2025 04:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
23:00 | 2025-11-13
13/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشاق الكرة.. نجم يرحل فجأة في حادث سير! (صورة)
01:44 | 2025-11-14
14/11/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:29 | 2025-11-14
كسر عظم
16:57 | 2025-11-14
مقدمات النشرات المسائيّة
16:40 | 2025-11-14
بالفيديو.. الثلوج تغطي جرد مربين في الضنية
16:00 | 2025-11-14
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
15:56 | 2025-11-14
وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"
15:32 | 2025-11-14
فرص عمل لبنانية و 300 مليون دولار.. "إنتعاشة قريبة"!
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
15/11/2025 03:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24