Advertisement

لبنان

لقاء تضامني في دار الندوة مع قضية يحيى سكاف وجميع الأسرى في السجون الاسرائيلية

Lebanon 24
14-11-2025 | 12:34
A-
A+

Doc-P-1442280-638987458550288550.png
Doc-P-1442280-638987458550288550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "لجنة الحق والحرية للأسير يحيى سكاف" لقاء تضامنياً مع قضيته ومع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقر دار الندوة، بحضور ممثل سفير دولة فلسطين العميد سمير أبو عفش، ممثل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية السكرتير بهنام خسروي، ممثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ناجي نصر، الدكتور سعيد نصر الدين ممثلا "حزب الله"، مسؤول العلاقات مع الاحزاب في "التيار الوطني الحر" المحامي رمزي دسوم، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، وشخصيات حزبية واعلامية وناشطين ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان.
Advertisement

كلمة العائلة

بعد النشيد الوطني، ألقت الاعلامية غنوة سكاف كلمة عائلة الأسير سكاف، وقالت: "نلتقي في العاصمة بيروت، عاصمة المقاومة، بلقاء وطني تأكيداً على هوية عاصمتنا الحقيقية، واعتزازا بمناضل لبناني سار من أقصى شمال لبنان من مدينة المنية وطرابلس، حيث عبر البحار في 11 آذار 1978 الى جانب رفاقه أبطال عملية كمال عدوان والتي اعلنوا خلالها عن تأسيس أول جمهورية فلسطينية لساعات، مؤكدين بنضالهم ان الحياة هي وقفة عز فقط، وان ما أوخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".
 
 
وختمت: "بعد 47 عاماً نجدد عهدنا ووعدنا لفلسطين وللجنوب وأهله الصامدين بوجه العدوان ولكافة الأسرى بأن نبقى على عهدنا في مقاومة الاحتلال حتى الانتصار".




 
مواضيع ذات صلة
حماس: إبقاء الأسرى في السجون سيبقي الحرب مشتعلة مع إسرائيل
lebanon 24
15/11/2025 03:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
lebanon 24
15/11/2025 03:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول حافلات أسرى فلسطينيين محررين من السجون الإسرائيلية إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس
lebanon 24
15/11/2025 03:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل
lebanon 24
15/11/2025 03:53:22 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

الأمين العام

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:29 | 2025-11-14
16:57 | 2025-11-14
16:40 | 2025-11-14
16:00 | 2025-11-14
15:56 | 2025-11-14
15:32 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24