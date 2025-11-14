لقاء تضامني في دار الندوة مع قضية يحيى سكاف وجميع الأسرى في السجون الاسرائيلية

نظمت "لجنة الحق والحرية للأسير يحيى سكاف" لقاء تضامنياً مع قضيته ومع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في السجون ، في مقر دار الندوة، بحضور ممثل سفير دولة فلسطين العميد سمير أبو عفش، ممثل سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية السكرتير بهنام خسروي، ممثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان ناجي نصر، الدكتور سعيد نصر الدين ممثلا " "، مسؤول العلاقات مع الاحزاب في " " المحامي رمزي دسوم، السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، وشخصيات حزبية واعلامية وناشطين ومسؤولي الفصائل الفلسطينية في .

كلمة العائلة



بعد النشيد الوطني، ألقت الاعلامية غنوة سكاف كلمة عائلة الأسير سكاف، وقالت: "نلتقي في العاصمة ، عاصمة المقاومة، بلقاء وطني تأكيداً على هوية عاصمتنا الحقيقية، واعتزازا بمناضل لبناني سار من أقصى شمال لبنان من مدينة المنية وطرابلس، حيث عبر البحار في 11 آذار 1978 الى جانب رفاقه أبطال عملية كمال عدوان والتي اعلنوا خلالها عن تأسيس أول فلسطينية لساعات، مؤكدين بنضالهم ان الحياة هي وقفة عز فقط، وان ما أوخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".

وختمت: "بعد 47 عاماً نجدد عهدنا ووعدنا لفلسطين وللجنوب وأهله الصامدين بوجه العدوان ولكافة الأسرى بأن نبقى على عهدنا في مقاومة الاحتلال حتى الانتصار".