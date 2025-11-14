السفير الأميركي الجديد وصل إلى لبنان.. وبيانٌ من السفارة

أعلنت السفارة الأميركية في عبر موقعها الالكتروني، وصول السفير الأميركي الجديد ميشال إلى ، اليوم الجمعة.

Advertisement



وذكرت السفارة أن عيسى يتمتعُ بخبرة مهنية مرموقة في الطقاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقاً في تداول العملات، وإدارة قاعات التداول، وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال، قبل أن ينتقل إلى مسيرة مهنية ناجحة في قطاع السيارات.



وشغل السفير عيسى سابقاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيوتن للاستثمار ذ.م.م. في نيوتن، نيوجيرسي، بعد مسيرة مصرفية متميزة امتدت لعشرين عاماً، شملت وباريس.



وفي عام 1999، تقاعد السفير عيسى من العمل المصرفي لمتابعة شغفه بالسيارات، ووظّف خبرته التجارية في قطاع السيارات.