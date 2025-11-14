Advertisement

لبنان

السفير الأميركي الجديد وصل إلى لبنان.. وبيانٌ من السفارة

Lebanon 24
14-11-2025 | 12:41
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت عبر موقعها الالكتروني، وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى لبنان، اليوم الجمعة.
وذكرت السفارة أن عيسى يتمتعُ بخبرة مهنية مرموقة في الطقاع المصرفي، حيث أمضى عقدين من الزمن متفوقاً في تداول العملات، وإدارة قاعات التداول، وقيادة مبادرات في مجال الائتمان والامتثال، قبل أن ينتقل إلى مسيرة مهنية ناجحة في قطاع السيارات. 
 

وشغل السفير عيسى سابقاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيوتن للاستثمار ذ.م.م. في نيوتن، نيوجيرسي، بعد مسيرة مصرفية متميزة امتدت لعشرين عاماً، شملت نيويورك وباريس. 
 

وفي عام 1999، تقاعد السفير عيسى من العمل المصرفي لمتابعة شغفه بالسيارات، ووظّف خبرته التجارية في قطاع السيارات. 
 

وُلد السفير المُعيّن عيسى في بيروت، لبنان، وأمضى طفولته المبكرة هناك قبل أن ينتقل إلى باريس، فرنسا، وهو حاصل على شهادة دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) في الاقتصاد من جامعة باريس العاشرة، كما درس في كلية الدراسات العليا للبنوك في باريس.  
