Advertisement

لبنان

ماذا تشهد خطوط "تاتش"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2025 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1442304-638987509061755203.png
Doc-P-1442304-638987509061755203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أنّ خطوط شبكة شركة "تاتش" في الجنوب تواجه مشاكل تقنية هذا المساء، الأمر الذي أفضى إلى انقطاع الاتصالات الخليوية عن عدد كبير من المواطنين.
Advertisement
 

وتبين أن خدمات "تاتش" بطيئة جداً بسبب عدم قوة الإرسال هناك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بيانٌ من شركة "تاتش".. ماذا أعلنت؟
lebanon 24
15/11/2025 03:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاتش" تحصدُ 34550 دولاراً من "المزاد العلني الالكتروني الأول" على الأرقام المميزة
lebanon 24
15/11/2025 03:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
lebanon 24
15/11/2025 03:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تشهد نقابة المحامين حالياً؟
lebanon 24
15/11/2025 03:54:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

هذا المساء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:29 | 2025-11-14
16:57 | 2025-11-14
16:40 | 2025-11-14
16:00 | 2025-11-14
15:56 | 2025-11-14
15:32 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24