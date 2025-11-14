Advertisement

لبنان

"تمشيط بالرصاص" وقنابل مضيئة.. ماذا يجري في الجنوب؟

Lebanon 24
14-11-2025 | 14:31
سُجلت، مساء اليوم الجمعة، عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع العدو المُستحدث في جبل الباط، باتجاه أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.
كذلك، ألقى العدو الإسرائيلي قنابل مُضيئة فوق بلدة مركبا - جنوب لبنان.
 
 
قضاء بنت جبيل

جنوب لبنان

الإسرائيلي

بنت جبيل

إسرائيل

عيترون

جبيل

