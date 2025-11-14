Advertisement

لبنان

وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"

Lebanon 24
14-11-2025 | 15:56
 عقد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، اجتماعاً مع نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، خُصِّص للبحث في سبل تمكين الاقتصاد الوطني والتخلّص التدريجي من اقتصاد الكاش.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحوّل الرقمي في القطاعين المالي والاقتصادي، كما وتناول التشريعات والقوانين المطلوبة لدعم عملية الانتقال نحو المدفوعات الرقمية digital payments، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون بين الوزارة ومصرف لبنان لتطوير البنى التحتية التقنية التي تسمح باعتماد حلول دفع رقمية آمنة وفعّالة على مستوى الأفراد والمؤسسات.


وأكد المجتمعان "أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط المشتركة لإرساء اقتصاد أكثر شفافية، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وتحفيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية".
لبنان

إقتصاد

نائب حاكم مصرف لبنان

التكنولوجيا المالية

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد الوطني

مكرم بو نصار

وزير الدولة

كمال شحادة

