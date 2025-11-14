وزير يجتمع مع "نائب حاكم مصرف لبنان".. وبحثٌ في "أمر مهم"

عقد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ، اجتماعاً مع ، خُصِّص للبحث في سبل تمكين والتخلّص التدريجي من اقتصاد الكاش.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحوّل الرقمي في القطاعين المالي والاقتصادي، كما وتناول التشريعات والقوانين المطلوبة لدعم عملية الانتقال نحو المدفوعات الرقمية digital payments، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون بين الوزارة ومصرف لتطوير البنى التحتية التقنية التي تسمح باعتماد حلول دفع رقمية آمنة وفعّالة على مستوى الأفراد والمؤسسات.