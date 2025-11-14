تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات النيابية وحديث عن إقتراح بالتأجيل سنة

Advertisement

بدأ المأزق الانتخابي يحتلّ واجهة المشهد السياسي مع تصاعد المخاوف على مسار الانتخابات كلا علماً أن الأيام القليلة المقبلة يفترض أن تبلور موقف رئيس مجلس النواب من إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على الهيئة العامة أو ترحيله إلى اللجنة الوزارية ولكن بعد أن تحيل الحكومة المشروع على المجلس.وكتبت" الديار": الغموض غير البناء يتحكم بمصير الانتخابات النيابية، الا ان الرؤساء الثلاثة مصرون على اجرائها. لكن ما ظهر مؤخرا امر يدعو للمتابعة، لجهة تجاهل كل الموفدين موضوع الانتخابات النيابية، وسط اجواء لا تعارض التمديد للمجلس النيابي الحالي سنة، والمؤيدون للتمديد ينطلقون من المعادلة الآتية: ولاية رئيس الجمهورية جوزيف عون تنتهي في كانون الثاني 2031، بينما ولاية المجلس الجديد تنتهي في ايار 2030، اي قبل 6 اشهر من انتهاء ولاية عون، وبالتالي فان المجلس النيابي المقبل لن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد ؟ فلماذا لا يتم التمديد سنة للمجلس النيابي وعندها باستطاعة مجلس ايار 2027 انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ، وهناك قوى كثيرة تؤيد التأجيل انطلاقا من هذه المعادلة.اما السبب الثاني للتأجيل مرتبط بالاستطلاعات التي اجمعت على استحالة خرق الثنائي نيابيا. وبالتالي، فان الدول الراعية للملف اللبناني لا تريد اعطاء شرعية شعبية ونيابية لحزب الله، في ظل إدارتها ورعايتها للملف اللبناني، وإظهار بأنه الرابح الوحيد في هذه الانتخابات، رغم كل الاجراءات التي تعرض لها.وبالتالي فان تأجيل الانتخابات يصب في مصلحة المعارضين للحزب، لكن ابلغ الجميع أن الانتخابات في موعدها ولن تؤجل يوم واحد.وقبل ستة أيام من نهاية المهلة الرسمية لتسجيل المغتربين أعلنت والمغتربين أن عدد اللبنانيين المسجّلين للانتخابات النيابية بحسب البعثات الدبلوماسية والقنصليات حتى تاريخه بلغ 55,548 ناخباً موزّعين على السفارات والقنصليات في مختلف القارات، حيث سجّلت فرنسا النسبة الأعلى تلتها ألمانيا الاتحادية، ثم كندا، ، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، ساحل العاج والمملكة العربية .وجدّدت الوزارة دعوتها إلى جميع اللبنانيين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية لعدم التأخّر في التسجيل عبر المنصّة الإلكترونية المخصّصة لذلك.