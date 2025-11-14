الجدار الاسرائيلي قبالة يارون: تمهيد لضمّ جديد؟

Advertisement

كتبت" نداء الوطن": أثار بناء جدارًا أسمنتيًا جديدًا، خلف الخط الأزرق مقابل بلدتي مارون الراس وعيترون، وعلى امتداد المساحة المقابلة لسهل يارون وصولًا إلى موقع الحدب داخل الأراضي ، قلقًا في أوساط أبناء المنطقة الذين تخوّفوا من خرق إسرائيل السيادة واحتلال أراض جديدة، بعد سلسلة من جولات التصعيد العسكري والغارات والاستهدافات الإسرائيلية التي طالت جميع المناطق اللبنانية.في هذا السياق، أعلنت "اليونيفيل" أمس في بيان أن "في تشرين الأول، قامت قوات حفظة السلام بمسح جغرافيّ لجدار خرساني على شكل T، وتبيّن أنه تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني". وأشارت "اليونيفيل" إلى أنها "أبلغت الجيش بنتائج المسح مطالبة بنقل الجدار المذكور". في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي، بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًّا على اتهام "اليونيفيل".هذا الجدار الجديد - القديم الذي تبنيه إسرائيل وبحسب تأكيد أكثر من جهة محلّية، وخلال عملية البناء، تخطت آليات الجيش الإسرائيلي ولبعض الوقت الخط الأزرق، إذ قامت بأعمال تجريف واسعة في محيط "جبل الباط" قرب عيترون.تأتي هذه التحصينات العسكرية استكمالًا لمشروع كانت قد بدأته إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات، عبر استحداث جدار أسمنتيّ يصل ارتفاعه في بعض النقاط إلى 18 مترًا، ويفصل مستوطناتها كافة عن البلدات اللبنانية الجنوبية الملاصقة للحدود "بهدف حماية وتعزيز أمن ومستوطنيها من أي عمليات تسلّل من الجانب اللبناني"، بحسب تعبير الجهات الإسرائيلية. إذًا، كانت إسرائيل قد باشرت عام 2012 بناء جدار أسمنتي في المناطق الحدودية الشمالية المتاخمة للقرى اللبنانية، وتمثل برفع بلوكات أسمنتية جاهزة في بلدة كفركلا المتاخمة لمستوطنة المطلة، وتوسّعت حتى وصلت إلى بلدة العديسة ومستوطنة مسكاف عام. عام 2023، تابع الجيش الإسرائيلي عملية بناء الجدار الأسمنتي عند الحدود مع ، وانطلق ببناء جدار جديد من رأس الناقورة ومستوطنات شلومي وحانيتا وزرعيت، بالإضافة إلى نقاط حدودية أخرى في القطاع الأوسط، ولم يفد عن تسجيل خرق للخط الأزرق. وتوقف العمل بسبب "حرب الإسناد"، التي أعلنها "حزب اللّه" في 8 تشرين الأول 2023. وفي سنة 2025، أعاد الجيش الإسرائيلي بناء الجدار الأسمنتي في منطقة "جل الدير" عند حدود مستوطنة أفيفيم، وصولًا إلى المالكية، بالإضافة إلى المنطقة المقابلة لبلدة يارون.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد سعيد القزح لـ "نداء الوطن"، إنه "يتم بناء الجدار الأسمنتي الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في المنطقة الواقعة خلف الخط الأزرق (Blue Line)، وهو خط الانسحاب الذي حدّدته . وهذا حسب ما أعلنته اليونيفيل".وأشار إلى أن الجدار "يهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وعسكرية إسرائيلية أساسية على طول الحدود مع لبنان، أبرزها تعزيز الأمن لسكان المستوطنات والهدف المعلن والرئيس هو: توفير حماية ماديّة مباشرة للمستوطنات والمواقع الإسرائيلية القريبة من الحدود (مثل المطلة، وأفيفيم)، ومنح شعور الأمان للسكان المعرّضين للتهديدات، لا سيّما أن تلة مارون الراس تتحكّم بمستوطنة أفيفيم كونها أعلى جغرافيًا منها، وهناك مسافة تقرب من كيلومتر واحد بينهما وتتميّز بأنها أرض سهلية، يسهل التنقل بها إن لم توجد أي عوائق".وبحسب القزح "يعتبر الجدار منصة للمراقبة إذ يُدمج عادةً مع تقنيات مراقبة متقدّمة، تشمل: أبراج مراقبة عالية، كاميرات عالية الدقة، وأجهزة استشعار حساسة لكشف أي حركة أو محاولات تخريب أو حفر أنفاق على مقربة منه. وأيضًا يحجب الجدار الرؤية البصرية المباشرة من الجانب اللبناني، ما يحدّ من قدرة عناصر المراقبة والاستطلاع على رصد مواقع الجيش الإسرائيلي وتحركاته وخططه".