Advertisement

لبنان

"دبلوماسية الإعمار" على الطاولة.. من يدفع وما هو شكل الأموال وقنواتها؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
15-11-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1442461-638987978078689126.jpg
Doc-P-1442461-638987978078689126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجّرت باريس نقاشًا جديدًا في بيروت حول "دبلوماسية الإعمار". الرئيس إيمانويل ماكرون جدّد عزمه عقد مؤتمر دعم للجيش وآخر للتعافي والإعمار لكن بعبارةٍ فاصلة: "عندما تتوافر الشروط". خلف هذه الصيغة المقتضبة تقف معادلة واضحة: أي تمويل واسع النطاق سيبقى مشروطًا بتقدّم ملموس في احتكار الدولة للسلاح وتثبيت ترتيبات الجنوب والقرار 1701، بالتوازي مع مسار إصلاحي مالي – نقدي قابل للقياس. فما الذي تعرضه باريس فعلًا؟
Advertisement
 
تكرّس الخطابات والرسائل الفرنسية الأخيرة وآخرها عبر جولة مستشارة الرئيس ماكرون اللبنانية آن كلير لوجاندر مسارين متوازيين: دعم عاجل لمؤسّسات الدولة، وفي طليعتها الجيش، ثم حزمة تعافٍ وإعمار أوسع إذا التزمت بيروت بالمسارات المذكورة. وقد سبق لباريس أن قادت مؤتمرات حشدت تمويلًا إنسانيًا وأمنيًا كبيرًا سابقا، وتتهيأ اليوم لاستنساخ التجربة بصيغة أكثر ارتباطًا بنتائج ميدانية وإصلاحية. تربط باريس أي انخراط مالي طويل الأمد بترجمة واقعية لـ"احتكار الدولة للسلاح" وانتشار أوسع للجيش جنوبًا بالتكامل مع دور اليونيفيل، في إطار القرار 1701 المُجدَّد هذا العام، وما تبعه من دعوة أممية إلى بلورة خيارات تنفيذية مستدامة. بكلمات أوضح، المانحون يريدون ضمانات أمنية قابلة للقياس قبل فتح صناديق الإعمار.
 
على الضفّة المالية، لا يكفي "التعهّد" السياسي. صندوق النقد يطلب حزمة متماسكة، تتمثل بضبط مالي، حوكمة، إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، وإطار عادل لتوزيع الخسائر. تقدّمت بيروت بخطوات تشريعية (سرّية مصرفية مُعدّلة، قانون لإعادة هيكلة المصارف)، لكنها ما زالت تحتاج إلى قرارات صعبة في تعريف فجوة الخسائر وتقاسمها. من دون ذلك، سيبقى الدعم محصورًا بالشقّ الإنساني والأمني، لا بالبنى التحتيّة الثقيلة. النموذج المرجّح خليطٌ من منح إنسانية وتنموية ودعمٍ أمني مباشر، تُضاف إليه قروض ميسّرة لمشاريع محدّدة (طاقة، مياه، طرق) عبر مؤسّسات أوروبية ودولية. الحصّة الفرنسية ستكون قيادية سياسيًا، مع مساهمات محتملة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض دول الخليج، لكن إطلاق الدفعات سيُجزَّأ على مراحل مرتبطة بمدى التزام لبنان بالمسارين الأمني والإصلاحي. هذا ليس افتراضًا نظريًا؛ إنه تلخيص لطريقة اشتغال مؤتمرات باريس السابقة وحدّيث باريس الراهن عن "المؤتمرَين عندما تتوافر الشروط".
 
لماذا هذه اللحظة مختلفة؟
بعد عامٍ من تجديد ولاية اليونيفيل وتحديث السردية الأممية تجاه الجنوب، تتقدّم فكرة "سلامٍ قابل للقياس" كمفتاح أول لأي رزم تمويل كبيرة. لا يكفي وقفُ نارٍ هشّ؛ المطلوب مؤشرات أداء: انتشار للجيش، نقاط مراقبة، ومسارات ضبط على المعابر. في المقابل، رسائل صندوق النقد العلنية في ختام بعثاته واجتماعاته الإقليمية تُعيد التذكير بأن استعادة الاستقرار المالي تمرّ عبر قرارات موجعة، ولا إعمار بلا إصلاحات تُنفّذ لا تُوعَد.
 
سياسيًا، تلقّت بيروت إشارات ترحيب فرنسية بخطواتٍ باتجاه "حصر السلاح بيد الدولة"؛ لكن تحويل الترحيب إلى أموالٍ مرصودة يمرّ عبر قرائن ميدانية جنوبًا وخارطة طريق إصلاحية مُعلنة زمنيًا. حكوميًا، تحدّد بيانات رسمية التوجّه إلى تفاوض جديد مع IMF وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فيما تضع القوانين التي أُقرّت مؤخرًا الأساس من دون أن تحسم "مَن يدفع الثمن" في فجوة الخسائر. باختصار: البنية المؤسّسة موجودة، لكن الاختبار هو التنفيذ.
 
أبعد من لغة المؤتمرات تبدو بيروت على عتبة مرحلة تتقاطع فيها السيادة بالتمويل حيث تُدخِل باريس ومعها عواصم مانحة الملف اللبناني في معادلة أمنية اقتصادية تُقاس نتائجها على الأرض لا في البيانات. فالأموال لن تتحرك ما لم تُترجم الدولة احتكارها للسلاح بانتشار فعلي جنوبًا،وتراجع ملموس في الخروق، مع خارطة إصلاحات مالية قابلة للمحاسبة. فيما يعني ذلك سياسيًا نقل النقاش الداخلي من الشعارات إلى الاختبار الميداني وإداريًا ترسيخ رقابة تنفيذية أشد على المشتريات العامة ومشاريع البنى التحتية بما يشبه إدارة مشروطة ناعمة تعيد تعريف العلاقة بين المانحين والمؤسسات اللبنانية. أما اجتماعيًا فالمطلوب انتقال سريع من اقتصاد الوعود إلى اقتصاد النتائج حيث يُقاس أي مؤتمر بعدد ساعات التغذية الكهربائية وبكلفة النقل وبفرص بقاء الشباب لا بعدد المتحدثين والمنصات. وبالتالي فإن دبلوماسية الإعمار لا قيمة لها من دون تحول يلمسه الناس في يومياتهم وإذا كان الخارج يلوح بالمساعدة فإن الداخل مطالب بإثبات الاستحقاق عبر أفعال لا بيانات لأن جسر الثقة بين الدولة والمجتمع لم يعد يبنى بالكلمات بل بمؤشرات أداء واضحة تفتح الباب للاستثمار وتغلق زمن الإغاثة الدائمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بري يطلق "معركة الإعمار" من المصيلح : لبند حول الإعمار في الموازنة
lebanon 24
15/11/2025 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تسويات من "تحت الطاولة" للمادة 112
lebanon 24
15/11/2025 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مرشح الإعمار والتنمية "سلام الأعرجي": المقاطعة في النجف "دليل ديمقراطي"
lebanon 24
15/11/2025 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: خطة الإنقاذ تضمنت ترتيبات مستلهمة من "الاتفاقيات الإبراهيمية"
lebanon 24
15/11/2025 19:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

اللبنانية

الفرنسية

الأوروبي

التزام

أوروبي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:06 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:30 | 2025-11-15
11:05 | 2025-11-15
11:03 | 2025-11-15
11:00 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24