لبنان

سامي الجميّل يواصل زيارته الى كندا

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:33
يواصل رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل زيارته الى كندا، وقد انتقل الى أوتاوا حيث زار السفارة اللبنانية في العاصمة والتقى السفير بشير طوق. 
 رافق الجميّل زوجته السيدة كارين، عضو المكتب سياسي إبراهيم مرجي، رئيس إقليم كندا غابي غفري، رئيسة قسم أوتاوا ميرنا متى، مسؤول الإعلام في الهيئة الاغترابية كميل سعادة، الرئيس السابق لإقليم كندا سمير مفلح.

وتناول البحث الى جانب أوضاع الجالية اللبنانية في كندا موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وأهمية مشاركة الاغتراب في هذه العملية السياسية في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وشدد رئيس الكتائب على أهمية تسجيل المغتربين بكثافة ليكون لأصواتهم دور فاعل في صياغة وجهة لبنان في المرحلة المقبلة. 

وكان رئيس الكتائب وقبل انتقاله الى العاصمة الكندية لبّى دعوة الرهبان القيمين على دير مار أنطونيوس الكبير في مونتريال، حيث قام بزيارة رسمية للدير، تعبيراً عن التقدير المتبادل بين الطرفين. 

وتأتي هذه الزيارة كعربون شكر وتقدير للدعم المستمر الذي قدّمه الدير للبنانيين عموماً والكتائبيين خصوصاً على مرّ السنوات، ما يعكس عمق العلاقة التي تجمعهما، والتي بنيت على أسس من التعاون والثقة المتبادلة عبر الزمن.

وكان لرئيس الكتائب لقاء حواري جمعه بقسم اوتاوا جرى في خلاله البحث في آخر المستجدات والتشديد على الدور الذي يقوم به الكتائبيون في الخارج وحمل رسالة الحزب وتوجهاته الوطنية بين افراد الجالية اللبنانية.
 
 
 
 
 

 
