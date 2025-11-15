Advertisement

لبنان

بعد توقف خدماتها أمس.. رسالة من "تاتش" إلى مشتركيها

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:56
أصدرت شركة "تاتش"، اليوم السبت، بياناً اعتذرت فيه من مشتركيها في منطقة جنوب لبنان عن الانقطاع المحدود الذي طرأ على خدماتها مساء أمس، نتيجة عطل كهربائي محدود طرأ في المحطة الرئيسية في صيدا خلال تحوّل الكهرباء بين المولّد التابع للشركة والتغذية الرئيسية من قبل الدولة.
وذكرت الشركة أنَّ الفرق التقنية التابعة للشركة تحركت وعملت طوال الليل بشكل احترازي لضمان استقرار التيار الكهربائي في سنترال صيدا لدى انتقاله إلى التغذية من المولّد، ما ساهم في إستقرار الخدمة بمستوياتها المعهودة.


ووفق البيان، فقد أبلغت الشركة مشتركيها أنها عملت بشكل سريع في الليل أيضاً على مواجهة آثار الصاعقة الرعدية التي ضربت محطّة أساسية في منطقة جسر الباشا. 

 
وتوجهت "تاتش" بالشكر إلى هيئة "أوجيرو" والقيمين عليها وفرقها الفنية على تعاونهم المميّز والسريع طوال الليل مع فرقها التقنية، حيث أكدت الفحوصات عدم وجود أي خلل في خدمة الفايبر.
 
 
 
