الاسمر: نرحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان

رحب رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بالمسار السعودي المعلن تجاه والذي سيؤدي الى إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، مما يفتح الباب أمام إعادة تصدير المنتجات الغذائية والصناعية والفاكهة والخضار وينعكس انفراجاً اقتصادياً في بعض القطاعات.وأردف بأن " لم تأل جهداً خلال السنين الماضية في دعم لبنان في كل المحافل الدولية، الاقتصادية والسياسية، وهي تحتضن مئات الآلاف من العمال اللبنانيين والفنيين وأصحاب المهن الحرة الذين يساهمون بشكل أساسي في رفع الثقل الكبير عن عائلاتهم".وأمل أن "يأتي هذا الانفتاح في وقت قريب ترسيخاً لمبدأ التعاون والدعم المعلن للبنان في أزمته الكبيرة وأن يتوسع ليشمل رفع الحظر عن السفر للمواطنين السعوديين حتى بتمكنوا من العودة إلى بلدهم الثاني لبنان".