لبنان

الاسمر: نرحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:59
رحب رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان والذي سيؤدي الى إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، مما يفتح الباب أمام إعادة تصدير المنتجات الغذائية والصناعية اللبنانية والفاكهة والخضار وينعكس انفراجاً اقتصادياً في بعض القطاعات.
وأردف بأن "المملكة لم تأل جهداً خلال السنين الماضية في دعم لبنان في كل المحافل الدولية، الاقتصادية والسياسية، وهي تحتضن مئات الآلاف من العمال اللبنانيين والفنيين وأصحاب المهن الحرة الذين يساهمون بشكل أساسي في رفع الثقل الكبير عن عائلاتهم".

وأمل الأسمر أن "يأتي هذا الانفتاح في وقت قريب ترسيخاً لمبدأ التعاون والدعم المعلن  للبنان في أزمته الكبيرة وأن يتوسع ليشمل رفع الحظر عن السفر للمواطنين السعوديين حتى بتمكنوا من العودة إلى بلدهم الثاني لبنان".
