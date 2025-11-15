وليد البعريني: أؤيد التفاوض المباشر

Advertisement

قال النائب وليد البعريني: "ألتقي اليوم مع بالحرية وقرار حفظ . انا مع السلاح بيد ".وسأل عبر "لبنان الحر": "كيف يمكن ان أكون تحت سقف الدولة وهناك فئة مسلحة؟ ما هي القوة التي سيعطيها السلاح؟ عيب الضحك على عقول الناس".ورأى البعريني ألا انتخابات نيابية "لأنه اذا كان هناك سلاح خارج الدولة فلا وجود للدولة وسيكون الوضع صعباً جداً وستضعف هيكليتها".أضاف: "يبدو ان الرئيس جوزيف عون موعود من قبل ان يتم تسليم السلاح. الرئيس ليس رهينة عند أحد ويجب ان يتحرر من هذه الكلمة ولعدم تربيحه منيّة من أحد بانه تم انتخابه رئيساً".وتابع: "لا أظن اننا ذاهبون الى حرب أهلية والرئيس بدعم المجتمع اللبناني أولاً والدولي ثانياً سيجد طريقة لحل موضوع السلاح".وعن التطبيع، قال: "الكلمة كبيرة وتخيف ولكن ان قلنا كلمة سلام فهذا ما معناه؟ هل طبّعت مصر والأردن مع ؟ ماذا يفعل الرئيس أحمد في ؟ يريد إيجاد حل مع إسرائيل".وقال: " أنا مع ما يريح البلد ويحميه ومع قرار الدولة. أؤيد التفاوض المباشر وبوحدتنا وتفاهمنا وتطورنا في يمكن ان نواجه إسرائيل بطريقة جديدة".وعن الانفتاح السعودي التجاري على لبنان، لفت الى ان " يهمها ان يمضي لبنان كدولة وليس كأحزاب وهي بانتظار الإصلاحات المالية والإدارية".وأردف: "عقيدة حزب الله تعطيه نوعا من القوة وأصبحت أرى السلاح كرتوناً لانني كنت انتظر في المعركة البرية ان يطاول القصف الدبابات وهذا ما لم يحدث".وأشار الى انه "اذا لم يتم تسليم السلاح فلن تحصل الانتخابات. اما ان نكون دولة والا لن يكون هناك تغيير وعلى الشعب ان يطالب بعدم اجرائها في حال لم يسلّم السلاح" .وختم: " رمز على صعيد الوطن وانقذ لبنان من محن عدة آمل ان ينقذ لبنان من محنة قانون الانتخابات" .