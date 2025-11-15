Advertisement

لبنان

لبنانيّ ينال جائزة "خافيير ماجرينا" للتميّز في الجراحة الروبوتيّة

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:18
أعلنت مؤسسة AAGL (FAAGL) عن اختيار الزغرتاوي الدكتور غابي معوّض لنيل جائزة خافيير ماجرينا للتميّز في الروبوتات لعام 2025، إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال الجراحة الروبوتية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لـ AAGL حول جراحة المنظار النسائي المتقدمة (MIGS)، والذي عقد في فانكوفركندا بين 8 و11 تشرين الثاني 2025.
ومنحت هذه الجائزة للدكتور معوّض تقديرًا لدوره البارز كأحد أبرز الجراحين الروبوتيين وأكثرهم تأثيرًا وابتكارًا، ولإسهاماته العلمية والتعليمية من خلال تدريبه أطباء من مختلف دول العالم على أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية، ما جعله يحظى باحترام كبار روّاد هذا المجال عالميًا.

وتأتي الجائزة تخليدًا لإرث الدكتور خافيير ف. ماجرينا، أحد أعمدة الجراحة النسائية الروبوتية عالميًا، والذي ترك بصمة عميقة عبر تدريبه ومحاضراته وابتكاراته التقنية التي أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال.

وتم تكريم الدكتور معوّض على المسرح خلال حفل توزيع الجوائز، حيث ألقى كلمة مقتضبة بالمناسبة وتسلم هدية تذكارية خاصة من المؤسسة.

وتضم لجنة الجائزة كبار المتخصصين في الجراحة الروبوتية من الولايات المتحدة ودول العالم، ما يعكس قيمة هذا التكريم ومستواه الدولي.
