لبنانيّ ينال جائزة "خافيير ماجرينا" للتميّز في الجراحة الروبوتيّة

أعلنت مؤسسة AAGL (FAAGL) عن اختيار الدكتور غابي معوّض لنيل جائزة ماجرينا للتميّز في الروبوتات لعام 2025، إحدى أبرز في مجال الجراحة الروبوتية، وذلك خلال لـ AAGL حول جراحة المنظار النسائي المتقدمة (MIGS)، والذي عقد في – بين 8 و11 تشرين الثاني 2025.ومنحت هذه الجائزة للدكتور معوّض تقديرًا لدوره البارز كأحد أبرز الجراحين الروبوتيين وأكثرهم تأثيرًا وابتكارًا، ولإسهاماته العلمية والتعليمية من خلال تدريبه أطباء من مختلف دول العالم على أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية، ما جعله يحظى باحترام كبار روّاد هذا المجال عالميًا.وتأتي الجائزة تخليدًا لإرث الدكتور خافيير ف. ماجرينا، أحد أعمدة الجراحة النسائية الروبوتية عالميًا، والذي ترك بصمة عميقة عبر تدريبه ومحاضراته وابتكاراته التقنية التي أحدثت نقلة نوعية في هذا المجال.وتم تكريم الدكتور معوّض على المسرح خلال حفل توزيع الجوائز، حيث ألقى كلمة مقتضبة بالمناسبة وتسلم هدية تذكارية خاصة من المؤسسة.وتضم لجنة الجائزة كبار المتخصصين في الجراحة الروبوتية من ودول العالم، ما يعكس قيمة هذا التكريم ومستواه الدولي.