تحذير... أبنيّة تُشكّل خطراً كبيراً على اللبنانيين

صدر عن للعقارات البيان من التالي:بعد موجة الانتظار الطويلة، يأمل الجميع أن يحمل هذا الموسم الخير، لكن… تحذّر الهيئة للعقارات من التأثيرات الخطيرة للسيول على الأبنية المتضررة والقديمة، والتي تتأثر بدرجات متفاوتة بحسب شدّة ، وطبيعة التربة، ونوعية البناء. وتُذكّر الهيئة بأن ملف الأبنية المتضررة—سواء نتيجة الحرب أو تفجير المرفأ أو العوامل الطبيعية من هزّات أرضية وزلازل—لا يزال يشكّل خطراً حقيقياً على عدد كبير من المناطق اللبنانية.وتؤكد الهيئة أن التأثير المباشر للسيول يظهر في تآكل التربة المحيطة بالأساسات، إذ يؤدي تدفّق المياه بقوة إلى انجراف التربة الداعمة لأساس المبنى، مما يتسبّب بهبوط أو تشقّقات في الجدران. كذلك، فإن تجمّع المياه حول المبنى يفرض ضغطاً جانبياً على الجدران، قد يؤدي في الحالات الشديدة إلى انحنائها أو انهيارها، وهي ظواهر يُتوقّع للأسف أن نشهدها في عدد من المناطق الجنوبية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية وبعلبك والهرمل.كما أشارت الهيئة إلى خطورة تسرّب المياه داخل مواد البناء، إذ يؤدي ذلك إلى ضعف الخرسانة، وانتفاخ المواد الإسمنتية، وصدأ حديد التسليح داخل الجدران والأعمدة. وتبرز هنا خطورة الأبنية القديمة أو التراثية التي أُهملت صيانتها، سواء بسبب قوانين الإيجارات أو بسبب تجميد وضعها الخاضع لشروط ومعايير صارمة تُشرف عليها ووزارة الثقافة.وأضافت الهيئة أن الأبنية المهدّدة بالانهيار قد تتسبّب أيضاً في إعاقة البنية التحتية المحيطة وعرقلة المرافق العامة وحياة المواطنين، مثل انهيار الطرق، انسداد المجاري، أو تضرّر شبكات المياه والصرف الصحي، ما يضاعف من مستوى الخطر.وتؤكد الهيئة أن تأثير السيول لن يقتصر على الطرقات، بل سيمتد إلى المباني المتضررة وغير المُعالجة، خصوصاً تلك التي تحمل أضراراً مسبقة—even وإن كانت بسيطة—إذ تصبح أكثر عرضة لتفاقم التشقّقات التي تسمح بتسرّب المياه إلى العناصر الإنشائية، مما يُسرّع التآكل ويُضعف صلابة الخرسانة، ويُسرّع أيضاً من صدأ الحديد المكشوف أو الضعيف.وتحذّر الهيئة من أنّ زيادة تآكل التربة قد يؤدي إلى هبوط إضافي في المبنى، بما قد يسبّب ميلاً أو انهياراً جزئياً، كما قد ينهار أي جزء ضعيف أو غير مُعالَج—كسقف متشقّق أو جدار متهالك أو عمود ضعيف—عند تعرّضه لقوة المياه المتحركة.وختمت الهيئة بيانها بالتشديد على أن واقع الأبنية المتضررة، ووتيرة أعمال الصيانة والترميم، لا يزالان يسيران ببطء شديد، وهو ما ينعكس سلباً على السلامة العامة. ودعت الجهات المعنية إلى التحرّك السريع والجدّي، دون أي تأخير أو استهتار، من خلال:· تسريع صيانة الريغارات وقنوات تصريف المياه،· دعم الأبنية القابلة للترميم والتدعيم، وذلك تمهيداً لعملية ، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان عودة السكان إلى منازلهم بأمان.