20
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ناصر الدين إستقبل فريقا طبيا لبنانيا حضر من ديترويت لإجراء عمليات مجانية في لبنان
Lebanon 24
15-11-2025
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
الفريق الطبي اللبناني الذي حضر من "ديترويت" في
الولايات المتحدة
الأميركية لإجراء عمليات جراحية مجانية في العظام لعدد من المرضى اللبنانيين من ذوي الطبقات الهشة، بمبادرة إنسانية أطلقها الطبيب اللبناني الإختصاصي في جراحة العظام الدكتور حسين
درويش
ونفذتها جمعية العرب
الأميركيين
غير النفعية برئاسة أسامة السبلاني، بدعم من شركة "سترايكر" الأميركية التي قدمت المستلزمات والمغروسات الطبية.
Advertisement
وسلم ناصر الدين السيد سبلاني وأعضاء الوفد شهادات تقدير نظرًا لما بذلوه من جهد في مجيئهم إلى
لبنان
وتقديم ما لديهم من خبرات ومهارات لتوفير علاج مجاني لعدد من المرضى من أبناء بلدهم.
ونوه وزير الصحة العامة بأهمية
هذه المبادرة
التي تعكس موقفًا إنسانيا نبيلا وتؤكد الدور الإيجابي الذي يلعبه الإغتراب اللبناني والذي أثبت أنه يشكل رافعة للوطن في خلال الأزمات.
ودعا ناصر الدين الأطباء اللبنانيين المنتشرين في دول العالم والذين يرغبون في تقديم مبادرات إنسانية طبية إلى التواصل مع الوزارة التي تمد يدها للجميع من أجل خدمة المواطنين اللبنانيين.
وكان الفريق الطبي أجرى عمليات جراحية مجانية في كل من مستشفيي
بعلبك
والنبطية الحكوميين.
مواضيع ذات صلة
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
Lebanon 24
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
15/11/2025 19:25:17
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية مغدوشة أقامت بالتعاون مع منظمة مالطا - لبنان يوماً طبّياً مجانياً
Lebanon 24
بلدية مغدوشة أقامت بالتعاون مع منظمة مالطا - لبنان يوماً طبّياً مجانياً
15/11/2025 19:25:17
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز القطاع الصحي اللبناني
Lebanon 24
ناصر الدين يؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز القطاع الصحي اللبناني
15/11/2025 19:25:17
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة (LBCI)
Lebanon 24
ناصر الدين: أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة (LBCI)
15/11/2025 19:25:17
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
هذه المبادرة
ناصر الدين
الأميركيين
وزير الصحة
النبطية
درويش
تابع
قد يعجبك أيضاً
"زيتون لبنان" يتحدى إسرائيل.. قطافٌ حدوديّ بوجهِ التهديد!
Lebanon 24
"زيتون لبنان" يتحدى إسرائيل.. قطافٌ حدوديّ بوجهِ التهديد!
12:06 | 2025-11-15
15/11/2025 12:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ندوة المحامين في "الكتائب" عشية انتخابات نقابة المحامين: لن ننجر أبداً إلى اصطفافات مشبوهة
Lebanon 24
ندوة المحامين في "الكتائب" عشية انتخابات نقابة المحامين: لن ننجر أبداً إلى اصطفافات مشبوهة
11:41 | 2025-11-15
15/11/2025 11:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما تأثير لقاء ترامب والشرع على "حزب الله"؟
Lebanon 24
ما تأثير لقاء ترامب والشرع على "حزب الله"؟
11:30 | 2025-11-15
15/11/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لوزير الطاقة.. ماذا قال اليوم؟
Lebanon 24
تصريح جديد لوزير الطاقة.. ماذا قال اليوم؟
11:05 | 2025-11-15
15/11/2025 11:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد بناء جدار إسمنتي على الحدود.. عون يتحرّك بوجه إسرائيل
Lebanon 24
بعد بناء جدار إسمنتي على الحدود.. عون يتحرّك بوجه إسرائيل
11:03 | 2025-11-15
15/11/2025 11:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
انفجارات ضخمة هزّت العاصمة السورية دمشق.. وهذا ما تبيّن
13:20 | 2025-11-14
14/11/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
Lebanon 24
"محاولة تجسس لاختراق مطار بيروت".. تقريرٌ إماراتيّ يكشف
13:00 | 2025-11-14
14/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:06 | 2025-11-15
"زيتون لبنان" يتحدى إسرائيل.. قطافٌ حدوديّ بوجهِ التهديد!
11:41 | 2025-11-15
ندوة المحامين في "الكتائب" عشية انتخابات نقابة المحامين: لن ننجر أبداً إلى اصطفافات مشبوهة
11:30 | 2025-11-15
ما تأثير لقاء ترامب والشرع على "حزب الله"؟
11:05 | 2025-11-15
تصريح جديد لوزير الطاقة.. ماذا قال اليوم؟
11:03 | 2025-11-15
بعد بناء جدار إسمنتي على الحدود.. عون يتحرّك بوجه إسرائيل
11:00 | 2025-11-15
الملفات اللبنانية في استراتيجية الضغط الإسرائيلي
فيديو
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
15/11/2025 19:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24