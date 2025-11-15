Advertisement

لبنان

ناصر الدين إستقبل فريقا طبيا لبنانيا حضر من ديترويت لإجراء عمليات مجانية في لبنان

Lebanon 24
15-11-2025 | 06:42
Doc-P-1442552-638988110378822647.jpg
Doc-P-1442552-638988110378822647.jpg photos 0
إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين الفريق الطبي اللبناني الذي حضر من "ديترويت" في الولايات المتحدة الأميركية لإجراء عمليات جراحية مجانية في العظام لعدد من المرضى اللبنانيين من ذوي الطبقات الهشة، بمبادرة إنسانية أطلقها الطبيب اللبناني الإختصاصي في جراحة العظام الدكتور حسين درويش ونفذتها جمعية العرب الأميركيين غير النفعية برئاسة أسامة السبلاني، بدعم من شركة "سترايكر" الأميركية التي قدمت المستلزمات والمغروسات الطبية.
وسلم ناصر الدين السيد سبلاني وأعضاء الوفد شهادات تقدير نظرًا لما بذلوه من جهد في مجيئهم إلى لبنان وتقديم ما لديهم من خبرات ومهارات لتوفير علاج مجاني لعدد من المرضى من أبناء بلدهم.

ونوه وزير الصحة العامة بأهمية هذه المبادرة التي تعكس موقفًا إنسانيا نبيلا وتؤكد الدور الإيجابي الذي يلعبه الإغتراب اللبناني والذي أثبت أنه يشكل رافعة للوطن في خلال الأزمات.

ودعا ناصر الدين الأطباء اللبنانيين المنتشرين في دول العالم والذين يرغبون في تقديم مبادرات إنسانية طبية إلى التواصل مع الوزارة التي تمد يدها للجميع من أجل خدمة المواطنين اللبنانيين.

وكان الفريق الطبي أجرى  عمليات جراحية مجانية في كل من مستشفيي بعلبك والنبطية الحكوميين.
الولايات المتحدة

هذه المبادرة

ناصر الدين

الأميركيين

وزير الصحة

النبطية

درويش

