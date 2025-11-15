ناصر الدين إستقبل فريقا طبيا لبنانيا حضر من ديترويت لإجراء عمليات مجانية في لبنان

Advertisement

إستقبل العامة الدكتور ركان الفريق الطبي اللبناني الذي حضر من "ديترويت" في الأميركية لإجراء عمليات جراحية مجانية في العظام لعدد من المرضى اللبنانيين من ذوي الطبقات الهشة، بمبادرة إنسانية أطلقها الطبيب اللبناني الإختصاصي في جراحة العظام الدكتور حسين ونفذتها جمعية العرب غير النفعية برئاسة أسامة السبلاني، بدعم من شركة "سترايكر" الأميركية التي قدمت المستلزمات والمغروسات الطبية.وسلم ناصر الدين السيد سبلاني وأعضاء الوفد شهادات تقدير نظرًا لما بذلوه من جهد في مجيئهم إلى وتقديم ما لديهم من خبرات ومهارات لتوفير علاج مجاني لعدد من المرضى من أبناء بلدهم.ونوه وزير الصحة العامة بأهمية التي تعكس موقفًا إنسانيا نبيلا وتؤكد الدور الإيجابي الذي يلعبه الإغتراب اللبناني والذي أثبت أنه يشكل رافعة للوطن في خلال الأزمات.ودعا ناصر الدين الأطباء اللبنانيين المنتشرين في دول العالم والذين يرغبون في تقديم مبادرات إنسانية طبية إلى التواصل مع الوزارة التي تمد يدها للجميع من أجل خدمة المواطنين اللبنانيين.وكان الفريق الطبي أجرى عمليات جراحية مجانية في كل من مستشفيي والنبطية الحكوميين.